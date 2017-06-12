Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 24°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
99396
ALTIN
143.318
DOLAR
3.5219
STERLIN
4.4596
EURO
3.9437
EGE'DE KORKUTAN DEPREM İSTANBUL'DA HİSSEDİLDİ 15.35 DE ARTÇI SARSINTI OLDU
EGE'DE KORKUTAN DEPREM İSTANBUL'DA HİSSEDİLDİ...
Beykoz'un 'Mozart'ı
Beykoz'un 'Mozart'ı
'Dünyayı tatlandıracak'
'Dünyayı tatlandıracak'
"Et spekülatörleri' uyarısı
"Et spekülatörleri' uyarısı
Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda 'timsah' çalışması
Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda 'timsah'...

Kosova'da seçimin galibi 'PAN' ittifakı

Kosova'da oyların tamamına yakını sayılırken resmi olmayan ilk sonuçlara göre "PAN" ittifakı seçimi kazandı. Kosova Demokratik Türk Partisi iki milletvekili çıkardı.

Kosova'da seçimin galibi 'PAN' ittifakı

Kosova'da oyların tamamına yakını sayılırken resmi olmayan ilk sonuçlara göre "PAN" ittifakı seçimi kazandı. Kosova Demokratik Türk Partisi iki milletvekili çıkardı.

12 Haziran 2017 Pazartesi 16:21
11 Okunma
Kosova'da seçimin galibi 'PAN' ittifakı

Kosova'da dün yapılan erken genel seçimde oyların yüzde 97,5'inin sayımı tamamlanırken resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Kosova Demokratik Partisi (PDK), Kosova'nın Geleceği İçin İttifak (AAK) ve Kosova İçin Girişim (NİSMA) öncülüğündeki "PAN" ittifakı seçimi kazandı.

Kosova Merkez Seçim Komisyonunun açıkladığı verilere göre, AAK Genel Başkanı Ramush Haradinaj'ı başbakan adayı olarak gösteren "PAN" ittifakı, sayılan oyların yüzde 34,20'sini aldı.

Seçimi kazanmayı garantileyen "PAN" ittifakını, yüzde 27 ile Kendin Karar Al Hareketi ve yüzde 25 ile Kosova Demokratik Birliği (LDK), Yeni Kosova İttifakı (AKR) ve Alternatif Partisinin oluşturduğu ittifak takip etti. Sırp Listesi ise yüzde 5,7 oyla dördüncü sırada yer aldı.

Türk partisi iki milletvekili çıkardı

Ülkedeki iki Türk siyasi partisinden biri olan Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP), bu seçimde de mecliste iki milletvekili elde etmeyi başardı.

KDTP Genel Başkanı Mahir Yağcılar, yaptığı açıklamada, seçimin huzurlu ve sorunsuz geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek seçmenlere katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Parti olarak belirledikleri ana hedeflere başarılı bir şekilde ulaştıklarını kaydeden Yağcılar, ilk sonuçlara göre KDTP'den Fikrim Damka ve Müferah Şinik'in milletvekili seçildiğini bildirdi.

Kosova Türk Adalet Partisi (KTAP) ise milletvekili elde edemedi.

Kosova'da mayıs ayında hükümetin düşürülmesi ve meclisin feshedilmesinin ardından gidilen erken seçimde, 19 siyasi parti, 5 ittifak ve 2 sivil inisiyatiften 971 milletvekili adayı 120 üyeli meclise girebilmek için yarıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
KosovaKosova Demokratik Türk PartisiPAN
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye-AB siyasi diyalog toplantısı yarın Brüksel'de
Türkiye-AB siyasi diyalog toplantısı yarın Brüksel'de
İran deniz kuvvetlerinden "mezhepçilik" itirafı
İran deniz kuvvetlerinden "mezhepçilik" itirafı
Almanya G20 öncesi Schengen'i askıya aldı
Almanya G20 öncesi Schengen'i askıya aldı
Kabil Emniyet Müdürü ve Garnizon Komutanı açığa alındı
Kabil Emniyet Müdürü ve Garnizon Komutanı açığa alındı
Myanmar'da düşen uçaktaki 76 kişinin cesedine ulaşıldı
Myanmar'da düşen uçaktaki 76 kişinin cesedine ulaşıldı
Katar'da Erdoğan posterlerine yoğun ilgi
Katar'da Erdoğan posterlerine yoğun ilgi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ