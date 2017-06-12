Kosova'da seçimin galibi 'PAN' ittifakı

Kosova'da dün yapılan erken genel seçimde oyların yüzde 97,5'inin sayımı tamamlanırken resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Kosova Demokratik Partisi (PDK), Kosova'nın Geleceği İçin İttifak (AAK) ve Kosova İçin Girişim (NİSMA) öncülüğündeki "PAN" ittifakı seçimi kazandı.

Kosova Merkez Seçim Komisyonunun açıkladığı verilere göre, AAK Genel Başkanı Ramush Haradinaj'ı başbakan adayı olarak gösteren "PAN" ittifakı, sayılan oyların yüzde 34,20'sini aldı.

Seçimi kazanmayı garantileyen "PAN" ittifakını, yüzde 27 ile Kendin Karar Al Hareketi ve yüzde 25 ile Kosova Demokratik Birliği (LDK), Yeni Kosova İttifakı (AKR) ve Alternatif Partisinin oluşturduğu ittifak takip etti. Sırp Listesi ise yüzde 5,7 oyla dördüncü sırada yer aldı.

Türk partisi iki milletvekili çıkardı

Ülkedeki iki Türk siyasi partisinden biri olan Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP), bu seçimde de mecliste iki milletvekili elde etmeyi başardı.

KDTP Genel Başkanı Mahir Yağcılar, yaptığı açıklamada, seçimin huzurlu ve sorunsuz geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek seçmenlere katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Parti olarak belirledikleri ana hedeflere başarılı bir şekilde ulaştıklarını kaydeden Yağcılar, ilk sonuçlara göre KDTP'den Fikrim Damka ve Müferah Şinik'in milletvekili seçildiğini bildirdi.

Kosova Türk Adalet Partisi (KTAP) ise milletvekili elde edemedi.

Kosova'da mayıs ayında hükümetin düşürülmesi ve meclisin feshedilmesinin ardından gidilen erken seçimde, 19 siyasi parti, 5 ittifak ve 2 sivil inisiyatiften 971 milletvekili adayı 120 üyeli meclise girebilmek için yarıştı.