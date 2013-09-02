Korsanlar uçağı rehin aldı

AMMAN



Ürdün Havayolları'na ait bir uçağın Libya'nın başkenti Trablus'ta silahlı gruplar tarafından rehin alındığı bildirildi.



Ürdünlü kaynaklardan alınan bilgiye göre, Libya'nın başkenti Trablus'tan, Ürdün'ün başkenti Amman'a dönmesi beklenen Ürdün Havayolları'na ait uçak, silahlı gruplar tarafından Trablus Uluslararası Havalimanı'nda alıkonuldu.



Rehin alınan uçakta kimsenin olup olmadığı yönünde bilgi alınamazken, Ürdün ve Libya makamlarından henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.



Trablus Uluslararası Havalimanı dün gece silahlı gruplar tarafından kuşatılmış ve tüm seferlerin başkent yakınlarındaki Mitiga Havaalanı'na kaydırıldığı bildirilmişti.



"Uçak seferleri birkaç saat içinde normal seyrine dönecek"



Libya Trablus Uluslararası Havalimanı'nda, Ürdün Havayolları'na ait bir uçağın rehin alınmasının ardından durdurulan uçak seferlerinin birkaç saat içinde normal seyrine döneceği bildirildi.



Libya Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü İskender Salih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Uçak seferleri birkaç saat içinde normal seyrine dönecek" dedi. Salih, uçak pistinde halihazırda Ürdün Havayolları'na ait herhangi bir uçağın bulunmadığını söyledi.



Libya'nın başkenti Trablus'tan Ürdün'ün başkenti Amman'a gitmesi beklenen Ürdün Havayolları'na ait uçak, bu sabah silahlı gruplar tarafından Trablus Uluslararası Havalimanı'nda alıkonulmuştu. Havalimanı dün gece silahlı gruplar tarafından kuşatılmış ve tüm seferler başkent yakınlarındaki Mitiga Havaalanı'na kaydırılmıştı.







AA