Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 26°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
92598
ALTIN
265.538
DOLAR
6.7900
STERLİN
8.6710
EURO
7.7345
Şifa arayanların uğrak mekanı
Şifa arayanların uğrak mekanı
Melis Köksal'a Bizden Tam Destek
Melis Köksal'a Bizden Tam Destek
CHP'de MYK değişti
CHP'de MYK değişti
44 yeni öte-gezegen keşfedildi
44 yeni öte-gezegen keşfedildi
Mehmet Savcı’dan 'Altın Gibi' şarkı geldi 
Mehmet Savcı’dan 'Altın Gibi' şarkı...

Kore Yarımadası'nda liderler arası zirve kararı

Güney Kore Devlet Başkanı Moon ile Kuzey Kore lideri Kim, eylül ayında yeniden bir araya gelecek.

Kore Yarımadası'nda liderler arası zirve kararı

Güney Kore Devlet Başkanı Moon ile Kuzey Kore lideri Kim, eylül ayında yeniden bir araya gelecek.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 10:33
0 Okunma
Kore Yarımadası'nda liderler arası zirve kararı

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, eylül ayında Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da bir araya gelecekleri açıklandı.

Yonhap ajansının haberine göre, iki ülke üst düzey temsilcilerinin, bugün sınırında bulunan Panmunjom Ateşkes Köyü'nde gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada, "Pyongyang'da eylül ayında Koreler arası bir zirve düzenlenmesi konusunda mutabık kaldık." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, iki ülke lideri arasında nisan ayında yapılan görüşmenin ardından yayımlanan ortak bildiriye de atıfta bulunularak, "Panmunjom Deklarasyonu'nun uygulanma durumunu gözden geçirdik ve daha aktif uygulanması ile ilgili konularda samimi şekilde istişarelerde bulunduk." denildi.

Zirvenin tam tarihine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon ve Kuzey Kore lideri Kim, 27 Nisan'da iki ülke sınırındaki Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya gelmişti.

Zirve sonunda yayımlanan ortak açıklamada, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı bir barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaşmaya varıldığını belirtmişti.

Moon ve Kim, nisan ayında yapılan tarihi zirvenin ardından 26 Mayıs'ta da bir araya gelmiş ve ülkeleri arasındaki barış sürecini ele almıştı.

Eylül ayındaki görüşmenin gerçekleşmesi halinde iki lider, bu yıl üç kez yüz yüze görüşmüş olacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Güney KoreMoon Jae-inKuzey KoreKim Jong-UnPyongyang
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çin'de cami yıkımı protestoların ardından durduruldu
Çin'de cami yıkımı protestoların ardından durduruldu
Rusya'dan 'Türk vatandaşları için vize' açıklaması
Rusya'dan 'Türk vatandaşları için vize' açıklaması
Manchester’da silahlı saldırı: 10 yaralı
Manchester’da silahlı saldırı: 10 yaralı
'Türkiye, Avrupa'da güvenlik ve güvenilirlik anlamına geliyor'
'Türkiye, Avrupa'da güvenlik ve güvenilirlik anlamına geliyor'
İdlib'in Sermada ilçesinde patlama
İdlib'in Sermada ilçesinde patlama
Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosluğuna saldıran kişi yakalandı
Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosluğuna saldıran kişi yakalandı
5 ülke Hazar Denizi'nin hukuki statüsü konusunda anlaştı
5 ülke Hazar Denizi'nin hukuki statüsü konusunda anlaştı
İsrail Başbakanı Netanyahu: Gazze'de tam ateşkes istiyoruz
İsrail Başbakanı Netanyahu: Gazze'de tam ateşkes istiyoruz
İsrail 5 Filistinli balıkçıyı gözaltına aldı
İsrail 5 Filistinli balıkçıyı gözaltına aldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ