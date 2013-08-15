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Kore Savaşı'nın 60. yılı

Güney Kore, ailelerin bir araya getirilmesini teklif etti

Kore Savaşı'nın 60. yılı

Güney Kore, ailelerin bir araya getirilmesini teklif etti

15 Ağustos 2013 Perşembe 09:37
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Kore Savaşı'nın 60. yılı

Güney Kore, Kore Savaşı'nın 60. yıl dönümünde Pyongyang yönetimine savaştan sonra ayrı yaşamak zorunda kalan ailelerin gelecek ay bir araya getirilmesi teklifinde bulundu.
Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin önerisinin, tarafların ortak sanayi bölgesi Kaesong'un yeniden açılmasıyla ilgili dün bir araya gelmesinin ardından yapılması dikkati çekti. Park, yaptığı konuşmada, savaşın üzerinden 60 yıl geçmesine rağmen Güney ve Kuzey'de ayrı yaşamak zorunda kalan akrabaların gelecek ay bir araya getirilmesi önerisini Pyongyang yönetimine yaptı.
Savaşın ardından sınırların ardında kalan ve bir daha görüşemeyen çok sayıda akrabanın yeniden buluşturulması konusu iki ülke arasında ilişkilerde en önemli noktalardan birini oluştururken, konuya kalıcı çözüm bulunamıyor.

AA

Son Güncelleme: 15.08.2013 09:39
Anahtar Kelimeler:
Güney KoreKuzey KoreKore SavaşıKore 60. YılPyongyangKoreli AilelerKoreli Bölünmüş Aileler
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