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Köpeğe Nazi selamı vermeyi öğreten İskoç mahkemelik oldu

İskoçya'da şaka amacıyla kız arkadaşının köpeğine Nazi selamı vermeyi öğreten kişi, nefret suçu işlemekle suçlandı.

Köpeğe Nazi selamı vermeyi öğreten İskoç mahkemelik oldu

İskoçya'da şaka amacıyla kız arkadaşının köpeğine Nazi selamı vermeyi öğreten kişi, nefret suçu işlemekle suçlandı.

03 Ağustos 2017 Perşembe 14:03
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Köpeğe Nazi selamı vermeyi öğreten İskoç mahkemelik oldu

İskoçya'nın Lanarkshire bölgesinde yaşayan Mark Meechan (29), köpeğe öğrettiği Nazi selamını kayda alıp sosyal medyada paylaşmasının ardından Yahudi aleyhtarı yayın yapmak, korku ile endişe yaratacak ve nefreti artıracak materyal paylaşmaktan yargılanacak.

Hakkındaki suçlamaları reddeden, Yahudi karşıtı veya ırkçı olmadığını, hiç kimseden de nefret etmediğini dile getiren Meechan, kız arkadaşını kızdırmak amacıyla köpeğe Nazi selamı vermeyi öğrettiğini anlattı.

Yaklaşık 3 milyon kez izlenen görüntüde "Buddha" adlı pug cinsi köpek, Nazi selamı verir gibi patisini kaldırıyor. Görüntülerde köpeğe ayrıca Nazi lideri Adolf Hitler'in konuşma yaptığı filmden kesitler izletildiği görülüyor.

Meechan'ın gelecek yıl hakim karşısına çıkması bekleniyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
IskoçyaNazi Selamı
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