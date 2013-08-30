Kongre üyelerine bilgi verildi

WASHINGTON



ABD Başkanı Barack Obama'nın ekibi, Kongre üyelerini Suriye yönetiminin kimyasal silah kullanmasına yönelik ABD'nin olası yanıtları noktasında bilgilendirdi.



Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Obama'nın, Kongre'nin Temsilciler Meclisi ve Senato kanadını davet etmesi ve geçen hafta Kongre'ye erişmesi için kabine üyelerinden geniş bir ekip oluşturmasının ardından akşam saatlerinde, üst düzey yönetim yetkililerinin kongre liderleri ile ulusal güvenlik komitelerinin başkanları ve kıdemli üyeleriyle toplantı gerçekleştidiği bildirildi.



Toplantının amacının, Esed rejiminin 21 Ağustos'ta Şam yakınlarında kimyasal silah kullanmasına yönelik yönetimin düşünceleri hakkında Kongre üyelerini bilgilendirmek ve kendilerinin tavsiyesini almak olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Başkan Obama'nın karar verme sürecinde Kongre'nin görüşleri önem arz ediyor ve Obama, Suriye rejiminin kimyasal silah kullanımına karşı uluslararası normları ihlal etmesine ABD'nin uygun yanıtına yönelik kararını verirken Kongre üyeleriyle istişarede olmayı sürdüreceğiz."



Üst düzey yönetim yetkililerinden Ulusal Güvenlik Danışmanı Susan Rice, Dışişleri Bakanı John Kerry, Savunma Bakanı Chuck Hagel, Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper gibi isimlerin katıldığı toplantının 90 dakika sürdüğü belirtildi.



Toplantıda, 15 Kongre üyesinin yetkililere soru sorduğu ifade edildi.



Öte yandan toplantıya katılan Kongre üyeleri şunlar:



"Temsilciler Meclisi Başkanı John Boehner, Meclis Azınlık Demokrat Lideri Nancy Pelosi, Meclis Çoğunluk Lideri Eric Cantor ile Temsilciler Meclisi üyeleri Kevin McCarthy, Steny Hoyer, Bill Young, Ed Royce, Mike Rogers, Nita Lowey, Buck McKeon, Eliot Engel, Dutch Ruppersberger, Kay Granger ve senatörler Dick Durbin, John Cornyn, Charles Schumer, Barbara Mikulski, Carl Levin, Robert Menendez, Dianne Feinstein, James Inhofe, Bob Corker, Saxby Chambliss, Patrick Leahy, Lindsey Graham ve Thad Cochran."





AA