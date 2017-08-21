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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki heyelanda 200'den fazla kişi öldü

Kongo'da geçen hafta meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 200'ü geçti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki heyelanda 200'den fazla kişi öldü

Kongo'da geçen hafta meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 200'ü geçti.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 11:10
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki heyelanda 200'den fazla kişi öldü

KİNŞASA 

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde geçen hafta sağanak nedeniyle meydana gelen heyelanda ölenlerin sayısının 200'ü aştığı bildirildi.

Ituri eyaleti yetkililerinden Pacifique Keita, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeydoğusundaki Tara kentinde yaşanan toprak kaymasında göçük altında kalanları bulmak için sürdürülen arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini belirtti.

Felakette 200'den fazla kişinin öldüğünü kaydeden Keita, heyelan sonrası bölgede salgın hastalıkların yayılmaması için dezenfeksiyon çalışmalarının yapılacağını söyledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kongo Demokratik CumhuriyetiHeyelan200 Kişi
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