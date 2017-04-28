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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde çatışma: 20 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde iki grup arasında çıkan çatışma nedeniyle 20 sivil yaşamını yitirdi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde çatışma: 20 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde iki grup arasında çıkan çatışma nedeniyle 20 sivil yaşamını yitirdi.

28 Nisan 2017 Cuma 16:38
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde çatışma: 20 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde iki grup arasında çıkan çatışma nedeniyle 20 sivil yaşamını yitirdi.

Ülkenin doğusundaki Masisi bölgesinin yönetiminden sorumlu Dieudonne Chishiku MutokaRuanda'nın Kurtuluşu Demokratik Güçlerine (FDLR) bağlı iki grup arasında çatışma çıktığını bildirdi.

Mutoka, Masisi'ye bağlı Luhanga ve Bweru kasabalarında yaşanan çatışmalarda 20 sivilin öldüğünü kaydetti.

Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'ye karşı mücadele yürüten FDLR, Kongo Demokratik Cumhuriyetine kaçan Ruandalı Hutuların haklarını savunmak üzere 2000'de kurulmuştu.

FDLR'nin bazı üyelerinin, Ruanda'da 1994 yılında yaklaşık 800 bin Tutsi'nin öldürüldüğü soykırımda rol aldığı iddia ediliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kongo Demokratik CumhuriyetiDieudonne Chishiku MutokaRuandaKurtuluşu Demokratik GüçleriFdlr
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