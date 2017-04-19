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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde BM personelleri rehin alındı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 10'a yakın BM personelini rehin aldı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde BM personelleri rehin alındı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 10'a yakın BM personelini rehin aldı.

19 Nisan 2017 Çarşamba 10:05
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde BM personelleri rehin alındı

KİNŞASA - Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Güney Sudanlı ayrılıkçılar, 10'a yakın Birleşmiş Milletler (BM) personelini rehin aldı.

BM İstikrar Misyonunun (MONUSCO), Kuzey Kivu eyaleti Temsilcisi Daniel Ruiz, AA muhabirine açıklamasında, Munigi bölgesindeki MONUSCO yerleşkesinde yaklaşık 10 BM personelinin Güney Sudanlı ayrılıkçılar tarafından rehin alındığını bildirdi.

Ayrılıkçıların, ülkelerine geri dönmemek için personelleri alıkoyduğunu belirten Ruiz, Uganda, Kenya veya Etiyopya'ya gitmeyi talep eden ayrılıkçılarla uzlaşmaya çalıştıklarını söyledi.

Munigi kampında yaklaşık 500 Güney Sudanlı ayrılıkçı yaşıyor.

Güney Sudan ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti hükümetleri, geçen hafta eski Devlet Başkanı Yardımcısı Riek Machar'a bağlı Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey örgütünden (SPLM-N) 8 eski ayrılıkçıyı ülkelerine iade etme konusunda anlaşmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
KongoÖnce Vatan GazetesiBm Personeli
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