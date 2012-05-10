Komşunun 1 milyar avrosu bloke edildi

BRÜKSEL - Avro Bölgesi'nin geçici kurtarma fonu EFSF'den yapılan açıklamada, Yunanistan'ı kurtarma paketinden 5,2 milyar avroluk ilk taksidin 4,2 milyar avrosunun bugün serbest bırakıldığı belirtildi.



Açıklamada, taksitin kalan 1 milyar avrosuna hazirana kadar ihtiyaç olmadığı ve Yunanistan'ın mali ihtiyaçlarına bakılarak bu ödemenin yapılabileceği kaydedildi.

Hafta başında Brüksel'de toplanacak olan Avro Bölgesi maliye bakanlarının kalan 1 milyar avronun akıbetine karar vermesi bekleniyor.

Bu arada Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, dün Brüksel'de yaptığı açıklamada, Yunanistan'da AB+IMF paketine bağlı bir hükümet kurulması gerektiğini vurgulayarak, ''Yunan halkına durumun ciddi olduğunu ve eğer serbest bırakılacak paketi kurallara uygun şekilde yönetecek işleyen bir hükümet kurulmazsa AB ülkelerinin 130 milyar avronun bir dilimini bile ödemeyebileceğini söylemem gerekiyor'' dedi.

Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schauble da ''Biz nasıl Yunanistan'a taahhütlerimize bağlıysak aynı şekilde onların da taahhütlerine sıkı şekilde bağlı istikrarlı bir hükümet kurmaları gerekiyor'' şeklinde konuştu.