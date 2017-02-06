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'Komşularınızla birlikte Türkiye’ye gelin'

Türkiye’nin Tahran Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Doç. Dr. Şimşekler, İranlılara, “Komşularıyla birlikte Türkiye’ye gelmeleri" çağrısında bulundu.

'Komşularınızla birlikte Türkiye’ye gelin'

Türkiye’nin Tahran Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Doç. Dr. Şimşekler, İranlılara, “Komşularıyla birlikte Türkiye’ye gelmeleri" çağrısında bulundu.

06 Şubat 2017 Pazartesi 10:41
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'Komşularınızla birlikte Türkiye’ye gelin'

Türkiye’nin Tahran Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Doç. Dr. Nuri Şimşekler, İranlılara, “Komşularıyla birlikte Türkiye’ye gelmeleri" çağrısında bulundu.

Şimşekler, başkent Tahran’daki İran Televizyonu Konferans Salonunda Türkiye Otelciler Birliğinin (TÜROB) düzenlediği, Tahran 2’inci Uluslararası Türkiye Turizm Konferansı’ndaki konuşmasında, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye turizm sektörü için 'Komşunu al gel kampanyası' başlatmıştır. İranlıları komşularıyla birlikte Türkiye'ye davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Türkler ve İranlıların, tarihin çeşitli dönemlerinde birlikte yaşadıklarına dikkati çeken Şimşekler, "Biz bir ailedeki kardeşler gibiyiz.” dedi.

15 Temmuz başarısız darbe girişimi sebebiyle 2016 yılında turizm sektöründe yaşanan olumsuzluklara rağmen İran’dan Türkiye’yi 1 milyon 680 bin turistin ziyaret ettiğini aktaran Şimşekler, bunun başlı başına iki ülke arasındaki dostluğu ortaya koyduğuna vurgu yaptı.

TÜROB Dış İlişkiler Yöneticisi Ferbal Yaman da AA muhabirine yaptığı açıklamada, İran’ın Türkiye turizmi için önemli bir pazar olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye’ye gelen turist sıralamasında İranlılar ilk 5’te yer alıyor. 2015 ve 2016 yılları İranlı turistlerin ülkemizi ziyaret etmeleri yönünden iyi geçti. 1 milyon 500 binin üzerinde olan İranlı turist sayımızı 2017’de 2 milyona çıkartmayı hedefliyoruz."

Türkiye'deki otel temsilcileri ile İranlı turizm acentelerini buluşturmayı hedefleyen programa Türkiye’den 40’ın üzerinde otel işletmecisi, İran'dan 400 civarında turizm acentesi yetkilisi katıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Tahran BüyükelçiliğiDoç. Dr. Nuri ŞimşeklerİranTahran 2’inci Uluslararası Türkiye Turizm Konferansı
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