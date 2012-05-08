Komşu'da yeni seçim kapıda

ANKARA Yunanistan'daki seçim sonuçlarını değerlendiren uzmanlar, siyasi istikrarı sağlamanın güç olduğu, bu nedenle de ülkenin yeniden seçime gidebileceği görüşünü dile getirdi.

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç Dr. Dimitris Tsahouras, Yunanistan'da önceki gün yapılan genel seçimlerin sonuçlarını, "siyasi deprem" olarak nitelendirerek, sonuçların bu denli çarpıcı olmasının beklenmediğini söyledi.

"Haziran ayında Yunanistan'ın yeniden seçimlere gidebileceğini" dile getiren Tsahouras, ülkede büyük bir belirsizliğin hakim olduğunu vurguladı. Tsahouras, Avrupa Birliği’nin Yunanistan’da zayıf bir koalisyon hükümetinin ekonomik istikrarsızlığı teşvik edeceğinden endişe duyduğunu kaydetti.

Halk siyasetçileri sorumlu tuttu

Stratejik Düşünce Enstitüsü Uzmanı Zeynep Şengülen İnanç ise Yunanistan'daki seçim sonuçlarını "siyasi kırılma" olarak nitelendirerek, halkın ekonomik krizden siyasetçileri ve kısmen de Avrupa Birliği'ni sorumlu tuttuğunu söyledi.

Yunanistan'da bugüne kadar iktidarın merkez sağdaki Yeni Demokrasi Partisi ile merkez soldaki PASOK arasında paylaşıldığını ve toplam oy oranlarının yüzde 80'ler düzeyinde olduğunu hatırlatan İnanç, "Yunan halkı ülkedeki alışılagelen siyasi düzeni reddetti" şeklinde konuştu.