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Komşuda seçim öncesi halk arayışta

Yunanistan'da yarın yapılacak erken genel seçimlerde Yunanlılar sandıklara giderek söz hakkını kullanacak.

Komşuda seçim öncesi halk arayışta

Yunanistan'da yarın yapılacak erken genel seçimlerde Yunanlılar sandıklara giderek söz hakkını kullanacak.

05 Mayıs 2012 Cumartesi 13:17
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Komşuda seçim öncesi halk arayışta
ATİNA - Yunanistan'da 6 Mayıs Pazar günü yapılacak erken genel seçimler için siyasi partilerin düzenledikleri seçim kampanyaları dün gece yarısından itibaren sona sona erdi.

Seçmenler yarın ülkeyi krizden çıkarması beklentisiyle, ülkeyi 4 yıl yönetecek siyasi parti ya da partileri seçmek üzere sandık başına gidecek.
Yunanistan'da kayıtlı toplam 9 milyon 850 bin 802 seçmenin 20 bin 255 sandıkta oy kullanacağı seçimlerde oy verme işlemi saat 07.00'da başlayacak ve 19.00'da sona erecek.
Pazar günü,  "memorandum yanlısı" ve "memorandum karşıtı" partiler arasında bir seçim yapma durumunda kalacak vatandaşların sandığa siyasileri cezalandırmak için gitmesi bekleniyor.
Bu arada Yunanistan İçişleri Bakanlığı 18 yaşını doldurmuş her Yunan vatandaşının oy vermesi zorunlu olan seçimlerde, yeni seçmen sayısının 359 bin 959 kişi, seçmenlerin 2 milyon 208 bin 306'sının ise 71 yaşının üzerinde olduğunu açıkladı.
Yunanistan'da seçimlere katılım oranını artırma amaçlı katı bir zorunlu oy kullanma sistemi yürürlükte bulunuyor. Erken seçimlerinin maliyetinin yaklaşık 50 milyon avro olduğu bildirildi.
Seçim sonrasında kurulacak yeni hükümeti ise, zor görevler bekliyor.sosyal çalkantılara neden olacağı belirtiliyor.
Milletvekili genel seçimlerine Batı Trakya Türk azınlığından 18 aday katılıyor.
PASOK ve ND, Rodop ve İskeçe ilindeki 5 kişilik seçim listelerine ikişer Türk aday alırken, diğer siyasi partilerin aday listelerinde ise birer Türk aday bulunuyor. Türk nüfusun azaldığı Meriç (Evros) bölgesinde ise Türk milletvekili adayı bulunmuyor.

Başımızda Erdoğan gibi biri olsaydı
Atina'nın turistik merkezi Monastiraki'de bir dükkan sahibi olan Panaiotis Megalikonomu, seçimlerden iyi bir sonuç çıkacağına inanmadığını belirterek, ülkenin ekonomik toparlanması için gerekli düzenlemeleri yapmak üzere Kasım ayından bugüne kadar ülkeyi yöneten teknokrat Başbakan Papadimos'un bir süre daha görevde kalmasında yarar gördüğünü ifade etti.
ND ve PASOK'un yapacakları bir koalisyonda uyum içinde çalışabilirlerse belki çözüme gidilebileceğini dile getiren Megalikonomu, Yunanistan'ın bir lidere olan ihtiyacına dikkati çekti.
Türkiye'yi örnek gösteren Megalikonomu, ''Keşke bizim de başımızda (Başbakan Recep Tayyip)Erdoğan gibi biri olsaydı. Onun gibi liderlik özelliklerine sahip bir başbakanımız olsa da Yunanistan'ı daha iyi bir yere taşıyabilse. Umarım biz de Türkiye'nin başardığı gibi bir gün başarabiliriz. Ben Türkiye'nin son yıllardaki gelişimine hayranım ve iki ülke arasındaki ilişkilerin de çok iyi olmasını istiyorum'' diye konuştu.
Emekli gazeteci Yannis Flessas da ''Ne Karacaferis ne Venizelos ne de Samaras ülkeyi ekonomik krizden çıkarabilir. Artık Angela Merkel'a bağlıyız, geri adım atamayız'' dedi.

AA

Son Güncelleme: 05.05.2012 05:17
Anahtar Kelimeler:
Yunanistan
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