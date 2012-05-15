Komşu tekrar seçime gidiyor

Yunanistan'da hükümet arayışları çerçevesinde Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas, siyasi parti liderleri ile yeniden bir araya geldi.



Papulyas'ın saygı duyulan siyasi kişiliklerden ya da teknokratlardan oluşacak bir hükümet kurulması teklifinin de değerlendirildiği toplantıya, Yeni Demokrasi Partisi lideri Antonis Samaras, Radikal Sol Koalisyon (SYRIZA) lideri Alexis Tsipras, Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) lideri Evangelos Venizelos, Bağımsız Yunanlar Partisi lideri Panos Kammenos, Demokratik Sol Parti (DİMAR) lideri Fotis Kuvelis katıldı.

Alınan ilk bilgilere göre parti liderleri başka bir toplantı yapmayacak.

PASOK lideri Venizelos, görüşmelerden sonuç alınamadığını, Yunanistan'ın seçimlere gittiğini söyledi.