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Komşu Avro Bölgesi'nden 53,5 milyar avro istedi

Yunan hükümeti, reform önerileri paketinde, ülkenin uzun vadeli borcunun yeniden şekillendirilmesini ve ülkenin 2018 yılına kadarki borçların ödenebilmesi için 53,5 milyar avro talep etti

Komşu Avro Bölgesi'nden 53,5 milyar avro istedi

Yunan hükümeti, reform önerileri paketinde, ülkenin uzun vadeli borcunun yeniden şekillendirilmesini ve ülkenin 2018 yılına kadarki borçların ödenebilmesi için 53,5 milyar avro talep etti

10 Temmuz 2015 Cuma 13:49
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Komşu Avro Bölgesi'nden 53,5 milyar avro istedi

ATİNA - Yunan hükümeti, Avro Bölgesi'ne sunduğu son reform önerileri paketinde, ülkenin uzun vadeli borcunun yeniden şekillendirilmesini ve 2018 yılına kadarki borçlarının ödenebilmesi için 53,5 milyar avro talep etti.

Yunan hükümetinin dün gece geç saatlerde kreditörlere sunduğu söz konusu reform programı Yunanistan Parlamentosu'nda bugün görüşülecek.

Reform önerileri paketinde, Yunan hükümetinin, kreditörlerin turizm potansiyeli en yüksek bölgeler olan adalarda ülke geneline göre yüzde 30 az olan KDV'nin artırılması talebini kabul ettiği görülüyor. Buna göre, Yunan hükümeti, KDV'nin yüzde 23'e çıkartılacağı adalarda, vergi artışına ilk önce en çok turist çeken bölgelerden başlayacağını da teklifte belirtti.

Yunan hükümeti, ülkede temel gıda ürünleri, enerji, su ve otel fiyatlarında KDV'yi yüzde 13, ilaç, kitap, ve tiyatro fiyatlarında ise yüzde 6 olarak toplayacağını kreditörlere teklifinde bildirdi.

Teklifte en önemli başlıklardan biri de vergi sistemiyle ilgili. Kreditörlerin Atina'dan istekleri olan, ülkenin KDV sisteminde 1 Temmuz 2015'ten geçerli olmak üzere reform yapılması, yüzde 26 olan kurumlar vergisinin yüzde 28'e çıkartılması, 2017 sonuna kadar kurumlar vergisinin ve kişisel işletmelerden gelir vergisinin tamamının peşin alınması da yeni teklifte yer alıyor.

Yunanistan'ın sunduğu reform önerileri paketinde, Yunan ekonomisinde önemli yer tutan denizcilik şirketleri için tonaj vergisinin artırılması ve özel vergi ayrıcalıklarının kaldırılması da yer buluyor.

Savunma harcamalarında 100 milyon avro kesinti yapılacak

Teklifte, tarım sektörüne tanınan vergi ayrıcalıklarının kaldırılması, emlak vergisi oranlarının güncellenmesi, savunma harcamalarında bu yıl için 100 milyon avro ve gelecek yıl içinde 200 milyon avro kısıtlama yapılması, asker sayısının düşürülmesi, televizyon reklamlarından vergi alınması, 5 metreyi aşan teknelerden ve karavanlardan alınan lüks tüketim vergisinin yüzde 10'dan yüzde 13'e yükseltilmesi, 4G ve 5G lisanslarından gelir elde edilmesi, emeklilerle ilgili reform yapılması, serbest çalışan kişilerin emeklilik için katkı paylarının yeniden düzenlenmesi ve emekliler için sağlık katkı payının yüzde 4'ten yüzde 6'ya yükseltilmesi bulunuyor.

40 havalimanı özelleşecek

Reform paketinde "özelleştirme" başlığı altında da kreditörlerin önemli şartlarını Yunan hükümetinin kabul ettiği görülüyor.

Avro Grubu kabul ederse teklif, pazar günü karara bağlanacak

Başbakan Çipras, bugün parlamentoyu toplantıya çağırdı. Paketin yarın Avro Bölgesi maliye bakanları toplantısından önce bu akşam Yunan Parlamentosu'nda oylanması bekleniyor. Yunan hükümeti parlamentodan yetki talep ediyor.

AA

Son Güncelleme: 10.07.2015 12:56
Anahtar Kelimeler:
Yunanistanönce Vatan
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