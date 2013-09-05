Komiteden Obama'ya Suriye için onay

WASHINGTON



Senato Dış İlişkiler Komitesi, ABD Başkanı Barack Obama'nın Suriye'ye yönelik askeri güç kullanma yetkisini sınırlayan tasarıyı onayladı.



Komite üyeleri, dün ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Savunma Bakanı Chuck Hagel ve Genelkurmay Başkanı General Martin Dempsey'in bilgilendirmelerinin ardından, Obama'nın Kongre'ye sunduğu askeri güç yetki talebinde değişiklik kararı almış ve iznini sınırlayan maddeler eklemişti.



Buna göre, Suriye'ye yönelik askeri eyleme 60 gün sınırı getirilmiş ancak Kongre'ye, karşı çıkan olmazsa, 30 gün daha süreyi uzatabilme hakkı verilmişti. Bunun yanında tasarı, Suriye'ye herhangi bir Amerikan askerinin gönderilmesini de yasaklanmıştı.



Bugün sabah saatlerinde de Obama yönetimi yetkilileri tarafından düzenlenen gizli oturuma katılan senatörler, ardından yeni tasarıyı görüşmeye başladı.



Tasarı, görüşmeler sonrasında komiteden 7'ye karşı 10 oyla geçti.



Bunun yanında Komite, Senatör Rand Paul tarafından sunulan ve yetkiyi daha da fazla sınırlayan teklifi ise 4'e karşı 14 oyla reddetti.





AA