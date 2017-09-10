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Komel lideri Bapir: Arakan'daki kardeşlerimizin yanındayız

Komel lideri Bapir, Arakan'da yaşanan olaylara ilişkin, "İslam ümmetinin bir parçası olarak Arakan'daki kardeşlerimizin yanındayız." dedi.

Komel lideri Bapir: Arakan'daki kardeşlerimizin yanındayız

Komel lideri Bapir, Arakan'da yaşanan olaylara ilişkin, "İslam ümmetinin bir parçası olarak Arakan'daki kardeşlerimizin yanındayız." dedi.

10 Eylül 2017 Pazar 19:01
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Komel lideri Bapir: Arakan'daki kardeşlerimizin yanındayız

ERBİL - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) muhalefette yer alan Kürdistan İslami Toplum Partisi (Komel) lideri Ali BapirArakanlı Müslümanların (Rohingya) yanında olduklarını ve acılarını paylaştıklarını söyledi.

Bapir, Erbil kentindeki Nakşibendi Camisi'nde Arakan'daki Müslümanlarla dayanışma içerisinde olduklarını göstermek amacıyla düzenlediği basın toplantısında, "Mazlumluğun verdiği acı, haksızlık, evinin başına yıkılması ve başka bir bölgeye zorla göç ettirilmenin ne olduğunu çok iyi biliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Mazlumun yanında yer alıp, zalimin karşısında durmalıyız"

Müslüman bir halk olarak dünyadaki tüm mazlumların acısını paylaştıklarını ve dertlerinin ortakları olduğunu belirten Bapir, "İslam ümmetinin bir parçası olarak Arakan'daki kardeşlerimizin yanındayız. Dinimizin de buyurduğu gibi mazlumun yanında yer alıp, zalimin karşısında durmalıyız. Bu mazlum ve zalim kim olursa olsun." diye konuştu.

Bapir, daha sonra kendisini dinlemeye gelenlere Arakan'daki Müslümanların tarihçesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Myanmar ordusunun "silahlı militanlarla mücadele" iddiasıyla Arakan eyaletinde devam eden saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana çok sayıda Müslüman hayatını kaybetti. Saldırılarda hedef alınan 60'tan fazla köyün onlarcası yakılırken, on binlerce Arakanlı Müslüman da can güvenliği nedeniyle bölgeden kaçmaya çalışıyor. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Komel LideriÖnce Vatan GazetesiArakan
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