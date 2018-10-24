Kolombiya’ya siber saldırılara karşı NATO desteği

BOGOTA

Kolombiya ve NATO'nun, ülkeye yönelik siber saldırıların önlenmesi ve bu alandaki savunmanın güçlendirilmesi için ortak strateji geliştireceği bildirildi.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nun Belçika’da, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmesiyle ilgili olarak Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kolombiya ve NATO’nun, ülkeye yönelik siber saldırıların önlenmesi ve bu alandaki savunma kapasitesinin güçlendirilmesi için ortak strateji geliştireceği belirtildi.

Görüşmede tarafların, NATO ve Kolombiya arasında ortak programda sağlanan ilerleme ve zorlukları gözden geçirdiği bilgisi paylaşılırken, Kolombiya’nın mayın temizleme çalışmalarının NATO tarafından sertifikalandırılması ve askeri harcamalardaki şeffaflık konusunda katedilen ilerlemenin de ele alındığı aktarıldı.

Duque’nin, NATO’nun “Askeri harcama ve yönetimde şeffaflık standartlarını uyguluyor olmak bizi gururlandırıyor.” ifadesine yer verilen açıklamada, Kolombiya’nın bu konuda başarılı olduğunu ve aynı yönde ilerlemesi gerektiğinin altının çizildiği vurgulandı.

Kolombiya, mayıs ayında, eski Devlet Başkanı Juan Manuel Santos döneminde NATO’nun Latin Amerika’daki tek küresel ortağı olmuştu.

Bu ülkenin NATO ile imzaladığı küresel ortaklık anlaşması, askeri satın almalar ve yolsuzlukla mücadelede en üst seviyede şeffaflık, siber güvenlik ve uluslararası suç örgütlerine karşı mücadelede bilgi iş birliği, tatbikatlara ilişkin en geniş ve en iyi kalitede paylaşım konularını içeriyordu.