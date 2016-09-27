Kolombiya'da tarihi anlaşma imzalandı

Kolombiya hükümeti ile Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) arasında 52 yıl süren iç savaşı bitiren anlaşma imzalandı.

Cartegna kentinde 15 ülkeden üst düzey katılımla gerçekleştirilen törende,Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ile FARC adına General Rodrigo Londono Echeverri tarafından anlaşmaya imzalar atıldı.

Santos, imza öncesi yaptığı konuşmada, aynı ülkenin vatandaşlarının 52 yıldır birbirini öldürdüğünü belirterek, "Çok açık bir şekilde ve yüksek sesle daha fazla savaş istemediğimizi söylüyoruz." dedi.

"Timoşenko" adıyla bilinen FARC lideri Timoleon Jimenez de FARC adına özür diledi.

Savaşta yaşanan bütün acılar adına özür dilediğini belirten FARC lideri, "Barış anlaşması, Kolombiya halkının ve uluslararası toplumun zaferidir." diye konuştu.

Liderler tarihi törene tanıklık etti

Anlaşma, mermi şeklinde bir kalemle imzalandı. Böylece mermilerin kaleme dönüşmesi gerektiği mesajı verildi.

Küba lideri Raul Castro, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-mun, İspanya Kralı Juan Carlos ve ABD Dışişleri Bakanı John Kerry de törenin katılımcıları arasında yer aldı.

Anlaşma ülkede büyük bir destek gördü ancak eski Kolombiya Devlet Başkanı Alvaro Uribe, törenin yapıldığı binanın önünde yaklaşık 2 bin kişiyle protesto gösterisi gerçekleştirdi.

İmzalanan anlaşma gereğinde FARC, silahsızlanarak ülkenin siyasi sistemine uyum sağlayacak.

Hükümet ile FARC arasında barış görüşmeleri Kasım 2012'de Küba'nın başkenti Havana'da başlamıştı. Savaş mağdurlarına tazminat ödenmesi, mağdurların hakları, arazi hakları, isyancıların siyasi katılımı ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele gibi konularda uzlaşan taraflar, 25 Ağustos'ta Havana'da barış anlaşmasını imzalayarak, ülkedeki 52 yıllık savaşı fiilen sona erdirmişti.