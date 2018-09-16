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Kolombiya ordusundan operasyon: FARC muhaliflerinin lideri ağır yaralı

Kolombiya'da eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) muhaliflerine düzenlenen operasyonda örgüt lideri ağır yaralı olarak kurtulurken bir asker öldü. 

Kolombiya ordusundan operasyon: FARC muhaliflerinin lideri ağır yaralı

Kolombiya'da eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) muhaliflerine düzenlenen operasyonda örgüt lideri ağır yaralı olarak kurtulurken bir asker öldü. 

16 Eylül 2018 Pazar 09:17
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Kolombiya ordusundan operasyon: FARC muhaliflerinin lideri ağır yaralı

BOGOTA

Kolombiya ordusunun, ülkenin güneyi ile Ekvador'un kuzeyinde varlık gösteren ve bir süre önce 2'si gazeteci 3 Ekvadorluyu kaçırdıktan sonra infaz eden silahlı gruba yönelik operasyonları, özellikle Narino yönetim bölgesine bağlı Tumaco kenti kırsalında devam ediyor.

Son düzenlenen operasyonda bir asker hayatını kaybederken FARC muhaliflerinin bölgedeki lideri "Guacho" kod adlı Walter Patricia Arizala ağır yaralı olarak kurtuldu. 

Quindio yönetim bölgesindeki bir etkinlikte konuşan Devlet Başkanı Ivan Duque, her iki ülkede de en çok arananlar listesinde yer alan Guacho’nun keskin nişancılar tarafından vurulduğunu ve bölgedeki operasyonların devam edeceğini açıkladı.

Duque ayrıca, Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno'nun telefonla arayarak Kolombiya'yı operasyondan dolayı tebrik ettiği bilgisini paylaştı.

Bölgedeki bütün hastanelerin ve eczanelerin izlendiğini söyleyen Kolombiya Savunma Bakanı Guillermo Botero ise Guacho'nun buradan kurtulmasının çok zor olduğunu belirtti.

- Ekvador Devlet Başkanı Moreno: "Ülke için iyi bir haber"

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno da sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, Guacho’nun ağır yaralandığı operasyonun "ülke için iyi bir haber" olduğunu kaydetti.

Ülkesindeki güvenlik güçlerinin komutanlarıyla bir araya geldiğini ve durumu değerlendirdiğini aktaran Moreno, "Suç, cezasız kalmayacak." ifadesini kullandı.

Bölgedeki uyuşturucu trafiğini kontrol eden silahlı grupların başında gelen eski FARC militanlarından oluşan barış anlaşması muhalifi örgüt, bu yıl özellikle Ekvador'un kuzeyindeki Esmeraldas vilayetinde 3 askerin öldüğü, 40'a yakın sivilin yaralandığı bombalı saldırılar düzenlemişti.

Mart ayının sonunda yine aynı bölgede araştırma yapan Ekvador'un El Comercio gazetesinin şöför ve 2 muhabirini kaçıran Guacho'nun silahlı grubu, rehineleri nisan ayının ikinci haftasında infaz etmişti. 

Bu olay ve sonrasında yaşanan diplomatik gerginlikle iki ülkenin arasında soğuk rüzgarlar esmesine neden olurken Moreno, ülkesini Kolombiya ve Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) arasında yürütülen barış görüşmelerinin ev sahipliği ve garantörlüğünden çekmişti. 

AA

Son Güncelleme: 16.09.2018 09:23
Anahtar Kelimeler:
KolombiyaFarc
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