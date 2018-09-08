Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 25°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93274
ALTIN
246.399
DOLAR
6.3775
STERLİN
8.2787
EURO
7.3714
'Anons' Venedik'ten ödül aldı
'Anons' Venedik'ten ödül aldı
BM'den İdlib açıklaması
BM'den İdlib açıklaması
Doğadaki saklı cennet
Doğadaki saklı cennet
Van'a hayran kaldılar
Van'a hayran kaldılar
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı

Kolombiya Filistin’i tanıma kararında geri adım atmayacak

Kolombiya Dışişleri Bakanı Trujillo, "Ülkemizde Filistin’in tanınma kararını geri alma gibi bir niyet yok. Bundan geri adım atmayı düşünmediğimiz gibi durumu ilerletmeyi de düşünmüyoruz. Her şey olduğu gibi devam edecek." dedi.

Kolombiya Filistin’i tanıma kararında geri adım atmayacak

Kolombiya Dışişleri Bakanı Trujillo, "Ülkemizde Filistin’in tanınma kararını geri alma gibi bir niyet yok. Bundan geri adım atmayı düşünmediğimiz gibi durumu ilerletmeyi de düşünmüyoruz. Her şey olduğu gibi devam edecek." dedi.

08 Eylül 2018 Cumartesi 10:55
0 Okunma
Kolombiya Filistin’i tanıma kararında geri adım atmayacak

Kolombiya Dışişleri Bakanı Carlos Holmes Trujillo, eski Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'un görevini bırakmaktan önce aldığı Filistin'i tanıma kararında değişiklik yapmayacaklarını belirtti.

Kolombiya gazetelerinden El Tiempo’daki habere göre, ABD’de bulunan Kolombiya Dışişleri Bakanı Trujillo, bir konferansta yaptığı açıklamada, "Ülkemizde, Filistin’in tanınma kararını geri alma gibi bir niyet yok. Bundan geri adım atmayı düşünmediğimiz gibi durumu ilerletmeyi de düşünmüyoruz. Her şey olduğu gibi devam edecek." dedi.

Tanıma kararına rağmen Filistin ile ilişkilerde yeni bir adım atılmayacağını söyleyen Trujillo, Mısır ve İsrail’deki büyükelçiliklerin vatandaşlarının resmi konulardaki taleplerini ve işlemlerini karşılamaya yeterli olduğunu, Filistin'de diplomatik temsilcilik açmayacaklarını ifade etti.

Kolombiya, görev süresi 7 Ağustos'ta sona eren eski Devlet Başkanı Santos'un 3 Ağustos’ta aldığı kararla Filistin'i bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanımıştı.

İsrail, Bogota Büyükelçiliği aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamayla kararın kendileri için "sürpriz ve hayal kırıklığı" olduğunu duyurmuş, Büyükelçi Marco Sarmoneta da Kolombiya Devlet Başkan Yardımcısı Marta Lucia Ramirez'i ziyaret ederek rahatsızlıklarını iletmişti.

Sarmoneta, Santos'un kararını, "Sadık bir müttefike atılmış, üstelik hem ülkeler hem de liderler arasındaki yakınlıkla ve ilişkilerin kalitesiyle çelişen bir tokat" olarak nitelemişti.

Nüfusu 49 milyonu aşan Kolombiya, Santos'un aldığı bu karara kadar bağımsızlığını 15 Kasım 1988'de ilan eden Filistin devletini tanımayan tek Latin Amerika ülkesiydi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kolombiya Dışişleri BakanıKolombiyaCarlos Holmes TrujilloJuan Manuel SantosFilistin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Putin, Hamaney ile görüştü
Putin, Hamaney ile görüştü
Tahran bildirisi yayımlandı
Tahran bildirisi yayımlandı
'İdlib'in mevcut statüsünün muhafazası hayati önem taşıyor'
'İdlib'in mevcut statüsünün muhafazası hayati önem taşıyor'
BM'den İdlib açıklaması
BM'den İdlib açıklaması
Irak Meclisi yarın Basra için 'acil' toplanacak
Irak Meclisi yarın Basra için 'acil' toplanacak
Esed rejiminin kimyasal silah sabıkası kabarık
Esed rejiminin kimyasal silah sabıkası kabarık
Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi başladı
Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi başladı
ABD yönetiminden üst düzey yetkili Trump'a 'direnişi' anlattı
ABD yönetiminden üst düzey yetkili Trump'a 'direnişi' anlattı
Basra'daki protestolar nedeniyle Umm Kasr Limanı kapatıldı
Basra'daki protestolar nedeniyle Umm Kasr Limanı kapatıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ