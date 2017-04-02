Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
88947
ALTIN
146.010
DOLAR
3.6292
STERLIN
4.5582
EURO
3.8822
İskoçya'da şampiyon Celtic
İskoçya'da şampiyon Celtic
Gaziantepspor, Osmanlıspor'u mağlup etti
Gaziantepspor, Osmanlıspor'u mağlup etti
Kiradan dönüp beklentilerin altında kaldılar
Kiradan dönüp beklentilerin altında kaldılar
'Fenerbahçe'den çok daha iyi futbol oynadık'
'Fenerbahçe'den çok daha iyi futbol...
HEDİYE BİLİÇ’le  “ALIŞAMADIM” diyoruz
HEDİYE BİLİÇ’le  “ALIŞAMADIM” diyoruz

Kolombiya'daki sel felaketinde ölü sayısı 238'e ulaştı

Kolombiya'nın Putumayo yönetim bölgesinde meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 238'e ulaştı.

Kolombiya'daki sel felaketinde ölü sayısı 238'e ulaştı

Kolombiya'nın Putumayo yönetim bölgesinde meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 238'e ulaştı.

02 Nisan 2017 Pazar 19:45
18 Okunma
Kolombiya'daki sel felaketinde ölü sayısı 238'e ulaştı

BOGOTA - Kolombiya ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyindeki yönetim bölgesi Putumayo'nun başkenti Mocoa'yı vuran sel felaketinde 238 kişinin hayatını kaybettiği ve 400 yaralıdan 203'ünün tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Afet bölgesi ilan edilen ve 17 mahallesi selden etkilenen şehirde 220 kişinin kayıp olduğu vurgulanan açıklamada, 300 ailenin selden etkilendiği ifade edildi.

Bölgede temizlik malzemeleri, tıbbi yardım, çadır, battaniye ve içme suyuna ihtiyaç olduğu da kaydedildi.

Kolombiya'nın güneyindeki Mocoa şehrinde gece aniden bastıran yağmur, Mocoa, Mulato ve Sancoyaco nehirlerinin taşmasına neden olmuş, sel 17 mahalleyi sular altında bırakmıştı.

Ekvador ve Peru sınırında yer alan Putumayo yönetim bölgesinin başkenti olan Mocoa'da 45 bin kişi yaşıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
KolombiyaÖnce Vatan GazetesiSel Felaketi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KIBRIS  ve ENOSİS..!
KIBRIS  ve ENOSİS..!
FİLİSTİNLİ GENCİN ÖLDÜRÜLMESİNE TEPKİLER
FİLİSTİNLİ GENCİN ÖLDÜRÜLMESİNE TEPKİLER
PAKİSTAN'DA KANLI SALDIRI
PAKİSTAN'DA KANLI SALDIRI
Ermenistan parlamento seçimleri için sandık başında
Ermenistan parlamento seçimleri için sandık başında
Afganistan'da 200 Taliban üyesi teslim oldu
Afganistan'da 200 Taliban üyesi teslim oldu
FRANSA'DA KORKUTAN PATLAMA
FRANSA'DA KORKUTAN PATLAMA

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ