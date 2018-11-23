Kolombiya'da üniversite öğrencileri polisle çatıştı

BOGOTA

Kolombiya'da Pedagoji Üniversitesi (Universidad Pedagogica Nacional) öğrencilerinin düzenlediği protestolar sokağa taşınca polis müdahale etti. Ulusal Üniversitede (Universidad Nacional) de polisin müdahale ettiği gösteriler nedeniyle yerleşkeye girişler durduruldu.

Ülkede, eğitim bütçesinin artırılmasını isteyen ve hükümetin vergi düzenlemesine itiraz eden öğrenciler bu kez küçük gruplar halinde başkent Bogota'daki iki üniversite yerleşkesinde eylem yaptı.

Pedagoji Üniversitesinde düzenlenen ve sokağa taşan protestolar, bölgedeki en önemli yollardan Şili Bulvarı'nın birkaç saatliğine trafiğe kapanmasına neden oldu.

Yerleşke içinden getirdikleri kum torbaları ile yolu kapatan öğrencilere polis göz yaşartıcı gaz ve toplumsal olaylara müdahale araçlarıyla müdahalede bulundu. Maskeli protestocular ise güvenlik güçlerine taş ve el yapımı küçük patlayıcılar attı.

Birkaç saat süren gerginlik sırasında atılan gaz bombalarının yoldan geçenleri de etkilediği görüldü.

Polis, yol güvenliğini ve trafik akışını sağladıktan sonra bölgeden ayrıldı.

Yerleşkeye girişler durduruldu

Bogota'daki diğer kamu üniversitesi olan Ulusal Üniversite de bir grup göstericinin protestolarına sahne oldu. Buradaki olaylar yerleşke dışına çıkmadı.

Kolombiya çevik kuvveti ESMAD ve göstericiler arasında çatışmaya dönüşen eylemler nedeniyle yerleşkeye girişler üniversite yönetimi tarafında ikinci bir karara kadar durduruldu.

Herhangi bir protestocunun gözaltına alınmadığı gösterilerde yaralanan da olmadı.

Ülkedeki El Tiempo gazetesinde yayımlanan bir haberde ise üniversite içinde yapılan bir iç yazışmada, akademisyenlerin, düzenlenen gösteriler ve maskeli kişilerin çıkardığı olayların eğitim faaliyetlerine ve personeline zarar verdiğine dikkat çektiği aktarıldı.

Bu arada son birkaç aydır yer yer şiddete dönüşen protesto gösterilerine sahne olan ülkede hükümet ve öğrenciler, hafta başında yeniden oluşturulan müzakere masasında özellikle yükseköğretime ayrılan bütçe konusunu görüşmeyi sürdürüyor.