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Köln merkez tren istasyonunda rehine krizi

Almanya'nın Köln kentindeki merkez tren istasyonunda duyulan silah seslerinin ardından polis istasyonu boşaltarak güvenlik çemberi oluşturdu.

Köln merkez tren istasyonunda rehine krizi

Almanya'nın Köln kentindeki merkez tren istasyonunda duyulan silah seslerinin ardından polis istasyonu boşaltarak güvenlik çemberi oluşturdu.

15 Ekim 2018 Pazartesi 15:24
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Köln merkez tren istasyonunda rehine krizi

Köln polisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Breslauer Meydanı'nda rehine olayı yaşandığı belirtildi. 

İstasyonun boşaltıldığı ifade edilen açıklamada, vatandaşların olay yerinden uzak durmaları istendi.

Açıklamada, ilerleyen süreçte daha detaylı bilgi vereceği bildirildi.

Yerel basının haberlerinde rehine krizinin, yerel saatle 12.45'te istasyondaki bir eczanede yaşandığı kaydedildi.

Olayın ardından tüm tren seferleri durdurulurken, tren istasyonu boşaltılarak güvenlik çemberine alındı.

Yerel basının görgü tanıklarının ifadesine dayandırdığı haberlerde, hafif makineli silahlarla çok sayıda polisin tren istasyonunda operasyon düzenlediği belirtildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Köln
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