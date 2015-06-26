Kobani'den aralıklarla silah sesleri duyuluyor

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Halep'e bağlı Kobani kentinde (Ayn el Arap), DAEŞ ile bazı Kürt gruplar arasındaki çatışmalardan kaçan bir grup Suriyeli sınırda bekliyor.

Terör örgütü DAEŞ ile bazı Kürt gruplar arasında dün Kobani kent merkezinde başlayan çatışmalar nedeniyle Türkiye sınırına gelen grubun bekleyişi sürüyor. Bekleyenlerin sıcak nedeniyle güneşten korunmak için brandalarla gölge oluşturmaya çalıştıkları görüldü.

Kobani'den aralıklarla silah sesleri duyulurken, Türkiye tarafında toplanan vatandaşlar da sınıra yakın yerlerde gelişmeleri takip ediyor.