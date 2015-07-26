Koalisyon güçleri DAEŞ'i 31 kez vurdu

WASHINGTON



ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin, terör örgütü DAEŞ ile mücadele çerçevesinde Suriye ve Irak’ta yeni hava saldırıları düzenlediği bildirildi.



Doğal Kararlılık Operasyonları Birleşik Ortak Görev Gücü'nden yapılan açıklamada, ABD öncülüğündeki koalisyonun savaş, bombardıman ve uzaktan kontrol edilen insansız uçaklarıyla dün Suriye'de 9 hava saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.



Haseke ve Rakka yakınlarında 4, Deyruz Zor'da bir ve Kobani civarında yapılan 4 saldırıda örgütün taktik birimleri, muharebe pozisyonları, araçları ve binalarının imha edildiği bildirilen açıklamada, koalisyon güçlerinin ayrıca Irak'ta 22 hava saldırısı düzenlediği ifade edildi.