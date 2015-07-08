Koalisyon güçleri 15 DAEŞ militanını öldürdü

ENBAR - ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak'ın Enbar vilayetinde düzenlediği hava saldırısında, DAEŞ militanı 15 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.



Enbar'a bağlı Halidiye İlçe Meclisi Güvenlik Komitesi Başkanı İbrahim el-Fahdavi, koalisyon uçaklarının Hit ilçesinde DAEŞ'e ait "ana karargahı" hedef aldığını belirtti. Saldırda 15 militanın hayatını kaybettiğini aktaran Fahdavi, ölenlerden birinin örgütün "Enbar mali ve idari sorumlusu" olarak bilinen Salah Zibn Necm olduğunu ifade etti.



Irak'ta, terör örgütü DAEŞ öncülüğündeki silahlı grupların geçen yıl haziran ayında Musul başta olmak üzere bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından, ülkenin çeşitli kentlerinde ordu ve DAEŞ militanları arasında çatışmalar sürüyor. ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri de Irak ordusuna destek veriyor.

