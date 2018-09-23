Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 26°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
97988
ALTIN
242.791
DOLAR
6.2605
STERLİN
8.1955
EURO
7.3554
Koalisyon 2 bin 832 sivili öldürdü
Koalisyon 2 bin 832 sivili...
Otopsi sonuçları açıklandı bilgisi doğru değildir
Otopsi sonuçları açıklandı bilgisi doğru...
Kars'ta kaybolan 6 yaşındaki erkek çocuk bulundu
Kars'ta kaybolan 6 yaşındaki erkek...
Bitlis'te sokağa çıkma yasağı
Bitlis'te sokağa çıkma yasağı
Evkur Yeni Malatyaspor tek golle kazandı
Evkur Yeni Malatyaspor tek golle...
Flaş Haber
Sedanur'un cenazesi bulundu
Kapat

Koalisyon 2 bin 832 sivili öldürdü

ABD destekli koalisyon Suriye'de 2 bin 832 sivili öldürdü

Koalisyon 2 bin 832 sivili öldürdü

ABD destekli koalisyon Suriye'de 2 bin 832 sivili öldürdü

23 Eylül 2018 Pazar 18:52
0 Okunma
Koalisyon 2 bin 832 sivili öldürdü

Suriye İnsan Hakları Ağı, ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyon güçlerinin, Suriye'de son 4 yılda 2 bin 832 sivili öldürdüğünü bildirdi.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'deki askeri müdahalesinin 4. yılını dolduran ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyon güçlerinin Suriye'ye müdahalesinin 4. yılına ilişkin özel bir rapor yayımladı.

Raporda, koalisyon güçlerinin, 23 Eylül 2014 tarihinden bu yana düzenlediği saldırılarda 861'i çocuk, 617'si kadın olmak üzere toplam 2 bin 832 sivilin öldüğü bildirildi.

ABD öncülüğündeki Koalisyon güçlerinin Suriye'ye askeri müdahalesi sonucu birinci yılda 249, ikinci yılda 398, üçüncü yılda bin 753 ve dördüncü yılda 432 sivilin yaşamını yitirdiği kaydedilen raporda, dönemsel olarak bakıldığında ise Suriye'de ABD Başkanı Donald Trump yönetimi sırasında bin 856, önceki ABD Başkanı Barack Obama zamanında ise 976 sivilin öldürüldüğü aktarıldı.

En çok can kaybı Rakka'da yaşandı

Rapora göre, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'ya destek veren koalisyon güçleri, son 4 yıl içerisinde en çok sivili Rakka ilinde katletti.

Buna göre Rakka'da bin 133, Halep'de 782, Deyrizor'da 447, Haseke'de 218, İdlib'de 126, Humus'da 121 ve Dera'da 5 sivil koalisyon saldırılarında yaşamını yitirdi.

Koalisyon güçleri en az 156 kez "katliam" yaptı

Saldırıda en az 5 kişinin hayatını kaybettiği olayların "katliam" olarak nitelendirildiği raporda, koalisyon güçlerinin, bugüne kadar en az 156 kez katliam yaptığı bildirildi.

Rapora göre, koalisyon güçleri Suriye'de varlık gösterdiği ilk yılında düzenlediği saldırılarda 8, ikinci yılda 11, üçüncü yılda 110, dördüncü yılında ise 27 kez katliama yol açarken, Rakka'da 99, Deyrizor'da 26, Haseke'de 15, Halep'te 12, İdlib'de ise 4 kez katliam yaptı.

170 kez "sivil yaşam merkezleri" bombalandı

23 Eylül 2014 tarihinden bu yana DEAŞ karşıtı koalisyonun bazı saldırılarında sivil yerleşimlerinin de hedef aldığını belirtilen raporda, Suriye'de sivil yaşam merkezlerinin en az 170 kez koalisyon bombardımanına maruz kaldığı ifade edildi.

Rapora göre Rakka'da 108, Deyrizor'da 49, Halep'te 7 ve Haseke'de 6 kez sivil yaşam merkezi, koalisyon saldırılarının hedefi oldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Suriye KoalisyonAbd Suriye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trablus'ta bilanço ağır: 115 ölü
Trablus'ta bilanço ağır: 115 ölü
Bağdat yönetimi, Kerkük'te 2 gümrük kontrol noktası kurdu
Bağdat yönetimi, Kerkük'te 2 gümrük kontrol noktası kurdu
İran'da askeri geçit töreninde silahlı saldırı: 24 ölü
İran'da askeri geçit töreninde silahlı saldırı: 24 ölü
Libya'daki çatışmalarda ölü sayısı 106'ya yükseldi
Libya'daki çatışmalarda ölü sayısı 106'ya yükseldi
İran'da terör saldırısı
İran'da terör saldırısı
Çavuşoğlu: "İkili ticari ilişkilerimizde yerel para birimlerini kullanmak istiyoruz"
Çavuşoğlu: "İkili ticari ilişkilerimizde yerel para birimlerini kullanmak istiyoruz"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile görüştü
Zimbabve'de kolera salgını 32 can aldı
Zimbabve'de kolera salgını 32 can aldı
Terör örgütü YPG/PKK sivilleri alıkoymaya devam ediyor
Terör örgütü YPG/PKK sivilleri alıkoymaya devam ediyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ