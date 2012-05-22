Knesset'ten yerleşimi teşvik

KUDÜS - İsrail parlamentosu Knesset, yeni Yahudi yerleşim birimleri kurulmasını teşvik eden yasa çıkardı.



Knesset'in dün akşam onayladığı kanunla, Batı Şeria'da mevcut Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesi ve yenilerinin kurulmasını teşvik ediliyor.

11 parlamenter tarafından sunulan tasarı, 33 parlamenterin onayı ile kabul edildi.

İsrail'in Sesi radyosunun Arapça yayınından yapılan açıklamaya göre yeni kanun, Yahudi yerleşim birimlerini teşvik eden kurumlara bağış yapanlara vergi indirimi uygulanmasını öngörüyor.

Kudüs Araştırmaları Merkezi Başkanı Halil Tüfekçi ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerleşim birimlerinin Batı Şeria'nın siluetine zarar verdiğini ve şehrin gelişmesine engel olduğunu söyledi.

Bu kararın barış sürecine zarar verdiğini belirten Tüfekçi, Yahudi yerleşimciler ve topraklarını korumak isteyecek olan Filistinliler arasında çıkabilecek muhtemel çatışmalara dikkati çekti.

