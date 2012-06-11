KKTC'li bakanın isyanı

MERSİN -

ülkesinin tanınmamışlığından ve ''uygulanan insanlık dışı ambargolardan'' dolayı KKTC'nin Avrupa'ya direkt ticaret yapması mümkün olmadığına işaret ederek, ''Biz bu yüzyılda artık bunların kabul edilebilir olmadığı düşünüyoruz. Bu konuda artık isyan ediyoruz'' dedi.



Saner, ''3. Akdeniz Ticaret ve Liman Kentleri Kongresi''ne katılmak üzere geldiği Mersin'de, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kongrenin çok faydalı geçtiğine inandığını söyledi. Akdeniz coğrafyasındaki hareketliliğin artırılması noktasında KKTC'nin farklı bir konuyla karşı karşıya kaldığını dile getiren Saner, şöyle devam etti:

''Ülkemizin tanınmamışlığından ve uygulanan insanlık dışı ambargolardan dolayı, KKTC'nin Avrupa'ya direkt ticaret yapması mümkün değil. Biz bu yüzyılda artık bunların kabul edilebilir olmadığı düşünüyoruz. Bu konuda artık isyan ediyoruz. Çünkü bizler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kurduğumuz andan itibaren, bu haksız izolasyon ve ambargolarla karşılaşıyoruz. Tüm bunlara rağmen, ülkemizde çok ciddi gelişmeler var. Örneğin tüm AB ülkeleri ekonomide yüzde 1 gelişme sağlarken, KKTC geçtiğimiz yıl itibariyle yüzde 3-4 arasında büyüme yakaladı. Bunlara baktığımız zaman, mutlu olduk. Dünya devletleri, KKTC'nin uygulanan izolasyon ve ambargolar sayesinde çökeceğini, ayakları üstünde duramayacağını düşünüyorlarsa, böyle bir şey söz konusu değildi.