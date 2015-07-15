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KKTC'de yeni koalisyon hükümetine onay

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Ömer Kalyoncu başbakanlığıdaki yeni koalisyon hükümetini onayladı

KKTC'de yeni koalisyon hükümetine onay

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Ömer Kalyoncu başbakanlığıdaki yeni koalisyon hükümetini onayladı

15 Temmuz 2015 Çarşamba 12:45
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KKTC'de yeni koalisyon hükümetine onay

LEFKOŞA - KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleşik Güçler (CTP-BG) Girne Milletvekili Ömer Kalyoncu başbakanlığındaki yeni koalisyon hükümetini onayladı.

KKTC'de Başbakan Özkan Yorgancıoğlu'nun istifasını sunmasının ardından hükümeti kurmakla görevlendirilen Ömer Kalyoncu, Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile oluşturdukları yeni Bakanlar Kurulu’nu Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Mustafa Akıncı’ya sundu.

Ömer Kalyoncu görüşme sonrası yaptığı açıklamada, yeni koalisyon hükümetinin Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından onaylandığını bildirdi.

Kalyoncu, yeni kurulan hükümetin Bakanlar Kurulu'nun şu isimlerden oluştuğunu açıkladı:

"Başbakan Ömer Soyer Kalyoncu, Dışişleri Bakanı Emine Çolak, Maliye Bakanı Hasan Başoğlu, İçişleri ve Çalışma Bakanı Aziz Gürpınar, Ekonomi Sanayi ve Ticaret Bakanı Sunat Atun, Bayındırlık Çevre ve Kültür Bakanı Kutlu Evren, Ulaştırma Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Milli Eğitim Bakanı Kemal Dürüst, Tarım, Doğal Kaynaklar ve Gıda Bakanı Önder Sennaroğlu, Sağlık Bakanı Salih İzbul, Turizm Bakanı Faiz Sucuoğlu."

Hükümetin resmi gazetede yayımlanmak üzere iletildiğini söyleyen Kalyoncu, yeni hükümetin protokolünün bugün KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde parti başkanları tarafından imzalanacağını dile getirdi.

KKTC'de Başbakan Özkan Yorgancıoğlu'nun Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifasını sunmasını ardından hükümet kurma görevi Kalyoncu’ya 6 Temmuz’da verilmişti.

AA

Son Güncelleme: 15.07.2015 12:41
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önce VatanOnay
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