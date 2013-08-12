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KKTC'de yemin krizi

KKTC meclisinin 50 yeni üyesi, yemin ederek görevlerine başladı. CTP-BG Milletvekili Derya'nın meclis kürsüsünde farklı bir metin okumasına meclis başkanı ve diğer vekiller tepki gösterdi.

KKTC'de yemin krizi

KKTC meclisinin 50 yeni üyesi, yemin ederek görevlerine başladı. CTP-BG Milletvekili Derya'nın meclis kürsüsünde farklı bir metin okumasına meclis başkanı ve diğer vekiller tepki gösterdi.

12 Ağustos 2013 Pazartesi 16:52
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KKTC'de yemin krizi
LEFKOŞA

KKTC'de yapılan erken genel seçimle Cumhuriyet Meclisi'ne girmeye hak kazanan 50 milletvekili, düzenlenen yemin töreni ile göreve başladı.

KKTC'de 28 Temmuz'da yapılan erken genel seçim sonrası Cumhuriyet Meclisi, en yaşlı üye olan Demokrat Parti – Ulusal Güçler (DP-UG) Girne Milletvekili Ergün Serdaroğlu başkanlığında toplandı.

 Yemin töreninde Cumhuriyetçi Türk Partisi- Birleşik Güçler (CTP-BG) Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya'nın metin dışına çıkması ise gerginliğe neden oldu. Meclis kürsüsünden insan hakları ve kadın eşitliğini içeren bir metin okumak isteyen Derya'ya, Meclis Başkanı ve diğer vekiller tepki gösterdi. Tartışma nedeni ile oturuma 5 dakika ara verildi.

Meclis Başkanı daha sonra Doğuş Derya`ya tartışmalı yemininin geçersiz olduğunu söyleyerekj, yeniden yemin etmesini istedi. Tekrar kürsüye gelen Derya, yemin metnini okuyarak görevine başladı.

KKTC'de 28 Temmuz’da yapılan erken genel seçimde, Cumhuriyetçi Türk Partisi - Birleşik Güçler (CTP-BG) 21, Ulusal Birlik Partisi (UBP) 14, Demokrat Parti- Ulusal Güçler (DP-UG) 12 ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) 3 milletvekilliği kazanmıştı.

AA

Son Güncelleme: 12.08.2013 16:52
Anahtar Kelimeler:
MeclisSeçimMilletvekiliCumhuriyet
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