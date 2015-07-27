KKTC'de koalisyon hükümeti güvenoyu aldı

LEFKOŞA

KKTC'de yeni kurulan koalisyon hükümeti Cumhuriyet Meclisinden güvenoyu aldı.

Ömer Kalyoncu başkanlığında, Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleşik Güçler (CTP-BG) ile Ulusal Birlik Partisi (UBP) arasında kurulan CTP-BG/UBP koalisyon hükümeti için Cumhuriyet Meclisinde güven oylaması yapıldı.Koalisyon hükümeti 9 ret ve 35 kabul oyuyla Meclis'ten güvenoyu aldı. 6 milletvekili oturuma katılmadı.

Başbakan Kalyoncu, oylamanın ardından yaptığı konuşmada herkese teşekkür etti ve “Bu görev her zaman zor bir görevdir, hep beraber üstesinden gelmeye çalışacağız” dedi.

Hükümete olumlu ya da olumsuz oy verenlerin eleştirilerinin ve desteklerinin önemli olduğuna işaret eden Kalyoncu, vatandaşların adalet ve refah beklediğini, bunun için de istihdam olanaklarının artırılması gerektiğini vurguladı. Kalyoncu, bunun da ancak sadece siyasilerin değil herkesin çok çalışmasıyla sağlanabileceğini belirterek hedeflerinin, çalışmak ve gelecek nesillere daha yaşanılır bir ülke bırakmak olduğunu sözlerine ekledi.

Kalyoncu başkanlığında kurulan koalisyon hükümeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından 15 Temmuz’da onaylamış, 16 Temmuz’da da Cumhuriyet Meclisine sunulmuştu. Cumhuriyet Meclisinde CTP-BG’nin 21, UBP’nin 18, (Demokrat Parti Ulusal Güçler'in (DP-UG) 8, Toplumcu Demokrasi Partisi'nin (TDP) de 3 milletvekili bulunuyor.