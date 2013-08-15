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KKTC'de hükümeti kurma görevi Yorgancıoğlu’nda

KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu, hükümeti kurma görevini Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleşik Güçler Genel Başkanı Yorgancıoğlu’na verdi.

KKTC'de hükümeti kurma görevi Yorgancıoğlu’nda

KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu, hükümeti kurma görevini Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleşik Güçler Genel Başkanı Yorgancıoğlu’na verdi.

15 Ağustos 2013 Perşembe 15:11
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KKTC'de hükümeti kurma görevi Yorgancıoğlu’nda

LEFKOŞA - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, hükümeti kurma görevini Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleşik Güçler (CTP-BG) Genel Başkanı Özkan Yorgancıoğlu’na verdi.

KKTC'de 28 Temmuz erken genel seçimlerinin ardından KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleşik Güçler (CTP-BG) Genel Başkanı Özkan Yorgancıoğlu başkanlığındaki heyeti Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti. Eroğlu, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, hükümeti kurma görevini seçimden birinci parti olarak çıkan CTP-BG’ye verdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Eroğlu, pazartesi günü milletvekillerinin yemin etmesinin ardından, salı günü parti başkan ve temsilcileriyle ayrı ayrı görüştüğünü, dün de hem kendisinin değerlendirmelerde bulunduğunu hem de siyasi partilere durumu kendi içlerinde değerlendirme fırsatı verdiğini kaydetti.

Parti yetkilileriyle görüştükten sonra 48 saat içinde hükümeti kurma görevini CTP-BG’ye verdiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Eroğlu, mümkün olan en kısa sürede sürecin tamamladığını ifade etti.

Eroğlu, anayasanın kendisine verdiği yetkiye dayanarak hükümeti kurma görevini CTP-BG Genel Başkanı Özkan Yorgancıoğlu’na veriyorum” diyerek, "hükümet kurma çalışmalarının en kısa zamanda tamamlanması ve oluşturulacak yeni hükümetin başarılı olmasını temenni" etti.

CTP-BG Genel Başkanı Yorgancıoğlu da hükümeti kurma çalışmalarını en kısa zamanda tamamlamak adına partilerle görüşmelerin süratle yapılacağını vurgulayarak, çabalarının, kısa bir sürede hükümeti kurarak, halkın içinde bulunduğu durumdan kurtarılması olduğunu kaydetti.

AA

Son Güncelleme: 15.08.2013 15:11
Anahtar Kelimeler:
KKTC
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