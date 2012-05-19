KKTC'de 19 Mayıs törenlerle kutlandı

LEFKOŞA - Lefkoşa'daki ilk tören, Atatürk Anıtı'nda yapıldı. Törene, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Hasan Bozer, Başbakan İrsen Küçük, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Adem Huduti, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Mehmet Daysal, ile diğer yetkililer ve öğrenciler katıldı.

Protokol sırasına göre anıta çelenk konulması ile başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Daha sonra Anıtkabir'den getirilen toprak bir subay tarafından anıta konuldu.

Anıttaki töreninin ardından Lefkoşa Atatürk Stadyumundaki törene geçildi. Protokol, buradaki törene de katıldı.

Stadyumdaki tören, Cumhurbaşkanı Eroğlu'nun Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Kemal Dürüst ile gençlerin ve halkın bayramını kutlaması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, öğrenciler günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıp şiir okudu.

-Anıtkabir'den toprak-

Anıtkabir'den getirilen ve atletler tarafından stadyuma ulaştırılan toprak, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Akça tarafından Cumhurbaşkanı Eroğlu'na teslim edildi. Cumhurbaşkanı Eroğlu, Türk ve KKTC bayraklarına sarılı toprağı öperek teslim aldı.

KKTC Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Dürüst, törende yaptığı konuşmada, "19 Mayıs Türk milletinin onur ve asaletiyle Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcıdır. 19 Mayıs milli egemenlik ilkesinin Samsun'da yakılan meşalesidir'' dedi.

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bandosunun gösteri yaptığı kutlamalar, öğrencilerin resmi geçidi ve gösterileriyle tamamlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı KKTC'nin diğer bölgelerinde de törenlerle kutlandı.