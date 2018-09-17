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KKTC sadece 'sonuç odaklı' bir müzakereden yana

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay, "Eğer yeni bir müzakere süreci başlayacaksa bunun mutlaka sonuç odaklı olması gerekir." dedi.

KKTC sadece 'sonuç odaklı' bir müzakereden yana

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay, "Eğer yeni bir müzakere süreci başlayacaksa bunun mutlaka sonuç odaklı olması gerekir." dedi.

17 Eylül 2018 Pazartesi 16:32
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KKTC sadece 'sonuç odaklı' bir müzakereden yana

LEFKOŞA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Kıbrıs'ta yeni bir müzakere süreci başlayacaksa bunun mutlaka sonuç odaklı olması gerektiğini bildirdi.

KKTC'de temaslarda bulunan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır ve beraberindeki heyet, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay tarafından makamında kabul edildi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, burada yaptığı konuşmada, KKTC Cumhuriyet Meclisi ile TBMM arasında çok daha yakın koordineli bir iletişim sağlayarak özellikle dış ilişkiler anlamında daha etkin olmak için adımlar atacaklarını kaydetti.

Uluçay, atılacak adımlarda TBMM Dışişleri Komisyonu ile yakın bir çalışma içerisinde olacaklarını belirtti.

Kıbrıs sorununun kendileri için en önemli mesele olmaya devam ettiğini kaydeden Uluçay, "Eğer yeni bir müzakere süreci başlayacaksa bunun mutlaka sonuç odaklı olması gerekir. Biz de Kıbrıs adasında gerek ekonomik gerekse doğal kaynakların ortak kullanılabilmesi anlamında Kıbrıs Türk halkının dünyada hak ettiği yeri alabilmesi için mücadelemize devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır da ilk ziyaretlerini KKTC’ye yaptıklarını vurgulayarak, Uluçay'a Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın selamını iletti.

Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs sorunuyla ilgili beklentilerinin ikinci plana atılamayacağını ifade eden Bozkır, “Kıbrıs’ta atılan her kalp atışını Türkiye’den duyuyoruz." dedi.

Bozkır, İsviçre'nin Crans-Montana kentinde Temmuz 2017'de yapılan ve sonuç alınamayan Kıbrıs Konferansı'nın ardından Rumlar’ın gerçek niyetinin ortaya çıktığını belirterek, “Rumların bütün amaçları görüşmeler vasıtasıyla zaman kazanmak, elde ettikleri konumu güçlendirmek ve esas niyetlerinin Kıbrıslı Türkler’i kurmuş oldukları sahte devletin bir azınlığı olarak görmek.” diye konuştu.

Ucu olmayan sonuç alınması mümkün görülmeyen süreçlerin artık yararı olmayacağını düşündüklerini ifade eden Bozkır, BM Genel Sekreteri’nin de aynı görüşte olduğunu görmekten memnuniyet duydukları dile getirdi.

Bozkır, ekim ayında meclis açıldıktan sonra KKTC Başbakanı Tufan Erhürman ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ı ağırlamak istediklerini ve Kıbrıs sorunuyla ilgili kamuoyu ve komisyonla görüşlerini paylaşmalarının böylelikle mümkün olacağını kaydetti. 

AA

Anahtar Kelimeler:
KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı UluçayMüzakere
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