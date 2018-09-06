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KKTC'den Hollanda ve Fransa'ya tepki

KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Hollanda ve Fransa dışişleri bakanlarının adaya gerçekleştirecekleri ziyaretlerde Kıbrıs Türk tarafıyla görüşmemelerini kabul edilemez olarak niteledi.

KKTC'den Hollanda ve Fransa'ya tepki

KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Hollanda ve Fransa dışişleri bakanlarının adaya gerçekleştirecekleri ziyaretlerde Kıbrıs Türk tarafıyla görüşmemelerini kabul edilemez olarak niteledi.

06 Eylül 2018 Perşembe 11:17
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KKTC'den Hollanda ve Fransa'ya tepki

LEFKOŞA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Hollanda ve Fransa dışişleri bakanlarının adaya gerçekleştirecekleri ziyaretlerde Kıbrıs Türk tarafıyla görüşmemelerini kabul edilemez olarak niteledi.

Burcu, yaptığı yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu ve Kıbrıs’ta görevli BM askerlerinin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu önemli bir dönemde Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok'un adaya yapacakları ziyaretlerde Rum tarafının baskılarına boyun eğerek iki eşit taraftan biri olan Kıbrıs Türk tarafıyla görüşmemelerinin kabul edilemez bir durum olduğuna dikkati çekti.

Kıbrıs sorununun çözümüne yardımcı olmak istediklerini her vesileyle dile getiren AB üyesi bazı ülkelerin Kıbrıs Türk tarafını yok sayarak Rum tarafıyla yaptıkları tek yanlı temasların Kıbrıs sorununun çözümüne herhangi bir katkısının olmadığını vurgulayan Burcu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hollanda ve Fransa, sıradan iki ülke değildirler. AB’nin iki önemli üyesidirler. Fransa’nın ayrıca BM Güvenlik Konseyinin daimi üyeliği söz konusudur. Bu haksız durum tam tersi olarak yönetimi ve zenginliği Kıbrıslı Türklerle paylaşmaya hazır olmayan ve bu nedenle mevcut statükoyu korumaya çalışan Güney Kıbrıs Rum yönetimini çözümsüzlük yönünde teşvik etme anlamı taşımaktadır."

AA

Anahtar Kelimeler:
KKTCHollanda Ve FransaTepki
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