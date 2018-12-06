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KKTC'de sel 3 can aldı
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KKTC'de sel 3 can aldı

KKTC'de şiddetli fırtına ve yağışların yol açtığı selde 3 kişi hayatını kaybetti.

KKTC'de sel 3 can aldı

KKTC'de şiddetli fırtına ve yağışların yol açtığı selde 3 kişi hayatını kaybetti.

06 Aralık 2018 Perşembe 17:31
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KKTC'de sel 3 can aldı

LEFKOŞA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTCşiddetli fırtına ve yağışların yol açtığı selde 3 kişi hayatını kaybetti.

KKTC genelinde iki gündür etkili şiddetli fırtına ve aşırı yağışlar nedeniyle çok sayıda ev, iş yeri ve araç zarar gördü.

Gece Lefkoşa-Girne yolunun Ciklos mevkisinde seyir halindeyken sele kapılarak Doğanköy Deresi'ne uçan bir araçtan üç kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

Kayıp kişiler için arama kurtarma çalışmaları devam ederken Girne'de otelde mahsur kalan turistler de itfaiye aracıyla kurtarıldı.

Meteoroloji Müdürlüğü fırtına ve yağışın bu akşam etkisini artıracağını belirterek, halka dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

AA

Son Güncelleme: 06.12.2018 17:37
Anahtar Kelimeler:
SelKKTC
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