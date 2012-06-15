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KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu Londra'da

Eroğlu: ''Rumlar'ın Annan Planı'na 'hayır' demesi iyi kullanılamadı''

KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu Londra'da

Eroğlu: ''Rumlar'ın Annan Planı'na 'hayır' demesi iyi kullanılamadı''

15 Haziran 2012 Cuma 09:03
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KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu Londra'da

LONDRA - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Rum tarafının Annan Planı'na ''hayır'' demesinin iyi kullanılamadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Eroğlu, İngiltere'nin başkenti Londra'daki temasları çerçevesinde Türk toplumuna konferans verdi.

Annan Planı'na Rum tarafının ''hayır'' demesinin çok iyi kullanılamadığını savunan Eroğlu, ''Olan oldu. Benden önceki cumhurbaşkanı tekrar müzakereleri başlatmak için araya giren BM yetkililerine evet dedi. Halbuki Annan Planı bizim çok da aleyhimize değildi, hayır diyen Rum tarafının bu 'hayır'ını Rum'un uzlaşmazlığı olarak kullanmamız gerekirdi. O zamanki arkadaşlar orada aceleye geldiler. Belki çözüm buluruz düşüncesiyle müzakereler başladı ve Rumların uzlaşmazlığı unutuldu'' diye konuştu.

''Rum, Rum'dur. Kendi halkının, kendi devletinin çıkarlarını bizim çıkarlarımızdan ön planda tutacağını düşünmek lazımdı. Ben bunu Meclis kürsüsünden söyledim'' diyen Eroğlu, ''Göreceksiniz Hristofyas, Papadopulos'dan farklı bir siyaset uygulamayacaktır. Sayın Talat ile 2 yıl görüştü bir anlaşma olmadı. 2 yıl da benimle görüştü. Adamın aklında sadece alma var, verme yok'' ifadelerini kullandı.

Ecevit hükümetinin Kıbrıs'a müdahale öncesinde İngiltere'ye geldiğini ve görüş alışverişinde bulunduğunu anlatan Eroğlu, İngiliz tarafının o dönemde birlikte müdahaleye yanaşmadığını ancak zaman zaman konuştukları o günkü İngiliz milletvekillerinin ''birlikte müdahale etmemekle hata yaptıkları'' itirafında bulunduklarını kaydetti.

KKTC'ye uygulanan ambargoyu anlamakta zorlandığını belirten Eroğlu, ''KKTC halkı ne İran'daki gibi atom bombası yapma gayreti içerisindedir, ne Suriye'deki gibi kendi insanını öldürmektedir. Bize yapılan büyük bir insanlık ayıbıdır. İnsan hakları ihlalidir. Biz Kıbrıs konusunda kendimizi suçlu olarak değil, mağdur olarak gördük'' diye konuştu.

Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas zaman zaman ağzından ''ülkemiz işgal altındadır'' gibi sözler kaçırdığında ''Aslında işgalci sizsiniz'' yanıtını verdiğini belirten Eroğlu, Rumların kendilerini ortaklık devletinden dışladığını kaydetti.

Eroğlu, Hristofyas'a bazen esprili bir şekilde ''Ben Türkiye'ye teşekkür ediyorum, senin de etmen lazım'' dediğinde muhatabının şaşırdığını ifade ederek, ''Yunanlılar, Kıbrıs'ta darbeyi yaptığı zaman 10 bin kişilik bir ölüm listesi vardı. Komünistler önde geliyordu. Hristofyas da komünist parti üyesi. Kıbrıs Türk'ü canını kurtardı ama siz de canınızı kurtardınız. Türkiye'ye teşekkür etmeniz gerekirken, siz işgalden bahsediyorsunuz'' dediğini anlattı.

-''İngiliz hükümeti vize konusunda sıkıntı çıkarıyor''-

İngiltere hükümetinin vize konusunda kendilerine sıkıntı çıkardığını anlatan Eroğlu, ''Eskiden İngiliz konsolosluğuna giderdik, müracaatımızı yapardık, vizemizi alırdık. Şimdi Roma üzerinden müracaatımızı kabul ediyorlar. Ben buraya gelirken vize almadım, Türkiye Cumhuriyeti'ne ait diplomatik pasaportla geldim. Yıllardır kullandığım KKTC pasaportumla gelmek istedim. Bu zorluğu çıkarınca ben de diplomatik pasaportumla geldim'' dedi.  

Cumhurbaşkanı Eroğlu, seçme ve seçilme hakkıyla ilgili bir soru üzerine mecliste anayasa çalışmalarının devam ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

''Diğer devletlerin yurt dışındaki vatandaşlarının oy kullanmasıyla ilgili kanunları var. Onlardan da esinlenerek bir düzenleme yapılabilir. Siyasi partilerle yapacağımız görüşmelerde sizin de seçme-seçilme hakkına sahip olabilmeniz için nasıl değişiklikler yapılması gerektiğini görüşeceğiz.''

Eroğlu, Kıbrıs Türk Havayolları (KTHY) mağdurlarıyla ilgili bir soruya ise ''Mağdur olanların listesi hazırlandı. Hükümet bir kaynak bulduğu takdirde bunları ödeyecektir. Başlangıçta mağdurların Atlas Havayolları'yla taşınması için olanak sağlandı. Rakamlar çok büyük değil. Bu mağduriyetleri gidermek gerekir diye düşünüyorum'' yanıtını verdi.

AA

Son Güncelleme: 15.06.2012 01:06
Anahtar Kelimeler:
Eroğlu
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