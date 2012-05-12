KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, ''Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nin şımarttığı bir Güney Kıbrıs Rum kesimi var. Bu şartlarda anlaşmayı beklemek bana göre hayal oluyor'' dedi.



Eroğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak için geldiği Konya'da, Kontv'de yayınlanan ''Rota'' adlı programın konuğu oldu.

Merhum Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile başlayan müzakerelerin Mehmet Ali Talat ve sonrasında kendisi tarafından devam ettirildiğini belirten Eroğlu, şöyle devam etti:

''Samimi olarak ifade etmeliyim ki Rum tarafında herhangi bir anlaşma niyeti yok. Kendileri dünyanın tanıdığı bir devlet pozisyonunda maalesef. Kıbrıs'ı işgal etmişler. Avrupa Birliği üyesi oldular. 1 Temmuz'da da dönem başkanı olacaklar. Ben görüşmelerin hiçbirinde anlaşma niyeti görmedim. Anlaşma olması için iki taraf lazım. Sadece bizim halkımızın arzusuyla bu iş olmuyor. Annan Planı'nı reddeden taraf Rum kesimi. Ama bu plan reddedildikten bir hafta sonra Avrupa Birliği'ne alındılar. Önce Birleşmiş Milletler'in, daha sonra Avrupa Birliği'nin şımarttığı bir Güney Kıbrıs Rum yönetimi var. Bu şartlarda anlaşmayı beklemek bana göre hayal oluyor.''

''İslam ülkelerinden beklediğiniz desteği görüyor musunuz?'' sorusuna, ''Maalesef bulduğumuzu söyleyemem'' yanıtını veren Eroğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın gözlemci üyesi olduklarını, her yıl yapılan toplantılarda KKTC lehine kararlar alındığını ama uygulanmadığını ifade etti.

Eroğlu, ''Geçenlerde Cidde'deydim. Orada Avrupa'nın bize uyguladığı ambargolardan bahsettim ve 'Maalesef sizler de bize ambargo uyguluyorsunuz. Hiçbir uçağınız doğrudan KKTC'ye inmiyor. Avrupa Birliği'nin çifte standart uyguladığını söylerken, maalesef siz de bize aynı uygulamayı yapıyorsunuz' dedim. Bir şey söyleyemiyorlar tabii ama uygulamaya devam ediyorlar'' diye konuştu.

Azerbaycan'a KKTC'den bir kez direkt uçuş gerçekleştirildiğini, Güney Rum kesiminin Azerbaycan hükümetine baskı yaptığını dile getiren Eroğlu, Devlet Başkanı İlham Aliyev'in ikinci uçağın kalkmasına izin vermediğini söyledi.

Eroğlu, turizm sezonunun açılması dolayısıyla kendisine konuya ilişkin bir mektup gönderdiğini ama cevap alamadığını bildirdi.

-''Türkiye'nin güçlenmesi müzakere masasında bizi de güçlendiriyor''

Anavatan Türkiye'ye ilişkilerinin son derece iyi olduğunu belirten Eroğlu, şunları kaydetti:

''Gerek Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, gerek Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve gerekse Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile samimi ilişkilerimiz var. Kardeşlik ilişkisi şeklindedir ilişkilerimiz. Kıbrıs konusunda tamamen bir fikir birliği içindeyiz. Çok uyumlu bir durumda olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim. Türkiye'nin güçlenmesi müzakere masasında bizi de güçlendiriyor. Son dönemde ekonomik ilişkiler de daha ileriye taşınmıştır. KKTC henüz ekonomik açıdan kendi kendine yeten bir konumda değildir. Anavatan Türkiye'nin katkısı belli oranda gerekmektedir. Bütün hükümetler bu katkıyı sağladı. Türkiye geliştikçe, KKTC'ye katkı da artmaktadır. Bu katkı son zamanlarda çok açık ve net bir şekilde kendini göstermektedir.''

Eroğlu, rahatsızlığı Kıbrıs Türk halkını da üzen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu bir lider olduğunu sözlerine ekledi.