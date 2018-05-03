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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Çağrıya Rum tarafından olumlu yanıt gelmedi

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Konferansı'nda BM Genel Sekreteri Guterres'in taraflara sunduğu çerçeveye yönelik yaptığı çağrıya Rum tarafından olumlu yanıt gelmediğini söyledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Çağrıya Rum tarafından olumlu yanıt gelmedi

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Konferansı'nda BM Genel Sekreteri Guterres'in taraflara sunduğu çerçeveye yönelik yaptığı çağrıya Rum tarafından olumlu yanıt gelmediğini söyledi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 15:54
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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Çağrıya Rum tarafından olumlu yanıt gelmedi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İsviçre'nin Crans Montana kentinde temmuz ayında yapılan Kıbrıs Konferansı'nda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in taraflara sunduğu çerçeveye yönelik yaptığı çağrıya Rum tarafından olumlu yanıt gelmediğini belirterek, Rum tarafının, iki gündür olmayan bir belgeden söz etmeyi tercih ettiğini bildirdi. 

Akıncı, Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen siyasi parti başkanlarını Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Yaklaşık bir buçuk saat süren kabule Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Başbakan Tufan Erhürman, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ve Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş katıldı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, görüşmenin ardından yaptığı yazılı açıklamada, bu çerçeve ile ilgili olarak kamuoyunu aydınlatmak üzere gerekli açıklamaları yaptığını kaydederek, açıklamasına şöyle devam etti:

“Rum tarafı bu konudaki samimi çağrıma olumlu yanıt vereceğine, iki gündür 4 Temmuz tarihli, olmayan bir belgeden söz etmeyi tercih etmektedir. Ne yazık ki bu tutum, Guterres çerçevesini sulandırmaya, çarpıtmaya devam edeceklerini göstermektedir ve bu maalesef çözüme yardımcı bir yaklaşım değildir. Bu çerçeve, 30 Haziran 2017 tarihinde BM tarafından Crans-Montana’da taraflara sunulan metindir. BM’nin taraflara verdiği ve başka versiyonu olmayan bu metni, 23 Eylül 2017 tarihindeki New York görüşmemizde BM Genel Sekreteri Sayın Antoio Guterres de ‘Evet budur.’ diyerek teyit etmiştir."

Amacının karşılıklı suçlama yoluyla toplumları meşgul etmek olmadığını ifade eden Akıncı, “Uzun sürecek bir durgunluk ve gerginlik dönemine doğru hızla yol alınırken ve bu gidişle adamızın kalıcı olarak bölünme olasılığı daha da büyürken sessiz kalamazdım. Bu çabanın tarihi bir sorumluluğu yerine getirme uğraşısı olduğunu bir kez daha anımsatmak isterim." değerlendirmesinde bulundu.

"BM, geçici görevlendirme yapmak düşüncesinde olduğunu bildirdi”

BM Genel Sekreterliğinin, New York’taki KKTC Temsilciliği aracılığıyla tarafların nabzını yoklamak üzere geçici bir görevlendirme yapmak düşüncesinde olduğunu bildirdiğini aktaran Akıncı, şunları kaydetti:

"Kıbrıs Türk tarafı olarak sonuç odaklı olmayan ucu açık bir sürecin parçası olmayacağımızı defalarca açıkladığımızı, bundan sonraki sürecin stratejik paket çerçevesinde ve takvimli bir süreç olabileceğini her vesilesiyle vurguladığımızı da anımsatarak bu atamaya bu çerçevede itirazımız olmadığını Kıbrıs’taki BM yetkilisine bildirmiş bulunmaktayız."

Kıbrıs müzakereleri, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın göreve gelmesinin ardından BM Genel Sekreterinin eski Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin ara buluculuğunda Mayıs 2015'te yeniden başlamış, geçen yıl temmuz ayında İsviçre'nin Crans Montana kentinde yürütülen Kıbrıs Konferansı'ndan sonuç çıkmamıştı.

Müzakereler, "Ekonomi", "Avrupa Birliği", "Mülkiyet", "Yönetim-Güç Paylaşımı", "Toprak" ile "Güvenlik ve Garantiler " olmak üzere 6 temel başlıktan oluşuyordu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kıbrıs Türk CumhuriyetiKKTCMustafa AkıncıİsviçreBM Genel Sekreteri Antonio Guterres
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