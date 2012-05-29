KKTC Başbakanı Küçük:

KKTC Başbakanı İrsen Küçük, İngiltere'ye, Kıbrıs konusunda, özellikle güven yaratıcı önlemler ve iki toplumun yaşamlarını yan yana yürütebilmesi konusunda büyük görev düştüğünü söyledi.

KKTC Başbakanı İrsen Küçük, KKTC'de temaslarda bulunan İngiltere Liberal Demokrat Parti Başkan Yardımcısı Simon Hughes ile görüştü.

Küçük, Cumhuriyet Meclisi'ndeki görüşmeden önce yaptığı açıklamada, İngiltere'nin önemine değinerek, garantör devlet olarak Kıbrıs anlaşmalarına da imza atan İngiltere'nin Kıbrıs ile ilişkilerinin çok eskiye dayandığını anımsattı.

İngiltere'de Kıbrıs ile ilgili politikalar oluşturulurken hem kuzeyin hem de güneyin ziyaret edilmesi ve her iki halkın konumlarının yerinde görülmesinin, olası bir çözüme katkısının büyük olacağını belirten Küçük, İngiltere'ye, ''Kıbrıs konusunda, özellikle güven yaratıcı önlemler ve iki toplumun yaşamlarını yan yana yürütebilmesi konusunda büyük görev düştüğünü'' vurguladı.

Küçük, Kıbrıslı Türklerin, ''iki bölgelilik, iki kesimlilik ve Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğü'' gibi BM kararlarına saygılı olduğunu kaydetti.

-Hughes: ''Anlaşma olmamasından dolayı hayal kırıklığı içindeyim''-

İngiltere Liberal Demokrat Parti Başkanı Yardımcısı Simon Hughes da adada bulunma nedenlerini anlatırken, Kıbrıs konusunu 40 yılı aşkın bir süredir takip ettiğine işaret ederek, anlaşma olmamasından dolayı hayal kırıklığı içinde olduğunu söyledi.

Hughes, Liberal Demokrat Parti'nin de yer aldığı İngiltere hükümetinin garantör ülke olarak Kıbrıs'a çözüm bulma konusunda daha proaktif ve daha faydalı olması gerektiğine inandığını ifade etti.

İngiltere Parlamentosu'nda çatışmaların giderilmesine yönelik çalışmalarda bulunan grup olarak, sorunun çözümlenmesine her türlü katkıyı koymaya ve tarafları teşvik etmeye hazır olduklarını kaydeden Hughes, adanın her iki tarafını da dinleyerek bir politika yürütülmesine inanan bir kişi olarak bir süre önce de Rum tarafını ziyaret ettiğini ve görüşmelerde bulunduğunu anlattı.

Simon Hughes, BM girişimlerinin sonuç getirmemesinden dolayı hayal kırıklığı içinde olduğunu dile getirerek, Kıbrıslı Rumların AB Dönem Başkanlığı sonrasında tarafları yeni bir demokratik düzende, eşit statüde bir araya getirecek ve tatmin edecek bir çözüme ulaşmak için tarafların teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.

Hughes, ''Farklı kültürlerle bağlantısı bulunan, Akdeniz'de çok önemli bir konumda bulunan Kıbrıs gibi güzel bir adanın, ileride huzurlu ve müreffeh olması için gerekeni yapmaya hazırız. Bunun için burada, New York'ta, Brüksel'de ve Londra'da elimizden geleni yapacağız'' dedi.

Simon Hughes, İngiltere Parlamentosu'nda, Türk ve Rum sivil toplum örgütlerinin katılımıyla gerçekleştirdikleri toplantıda, liderler arasında gerçekleştirilecek geleneksel müzakere yerine, olası bir çözümün getirilerinden birebir faydalanacak sivil toplumun da dahil olacağı yeni bir sürecin daha faydalı olabileceği yönünde bir görüş ortaya çıktığını belirtti.

Hughes, ayrıca Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Hasan Bozer ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Özgürgün tarafından da ayrı ayrı kabul edildi. Görüşmelere ilişkin açıklama yapılmadı.