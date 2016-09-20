Kızılhaç'tan Telbisi'ye yardım

Suriye'nin Humus iline bağlı kuşatma altındaki Telbisi'ye 45 tırdan oluşan insani yardım konvoyunun ulaştığı bildirildi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi Ortadoğu Sözcüsü Krista Armstrong, yaptığı açıklamada, "Humus'un kuzeyindeki kuşatma altında bulunan Telbisi'ye dün itibariyle 45 kamyonla 84 bin kişiye 1 ay yetecek insani yardım ulaştırdık." dedi.

Armstrong, Kızılhaç, Suriye Kızılayı ve BM iş birliği ile bölgeye gönderilen yardımların, gıda maddelerinin yanı sıra tıbbi malzemeler de içerdiğini ifade etti.

Bölgede çatışan bütün silahlı grupların yazılı izniyle insani yardımları gerçekleştirebildiklerini aktaran Armstrong, bir engelle karşılaşılmaması durumunda bugün ve yarın da Suriye'de başka bölgelere insani yardım ulaştırmayı planladıklarını kaydetti.