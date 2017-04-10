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'Kızılay Sevgi Mağazası'

Türk Kızılayınca İdlib kırsalındaki Kemmune kampında kurulan çadır mağaza, Genel Başkan Kınık'ın katılımıyla açıldı.

'Kızılay Sevgi Mağazası'

Türk Kızılayınca İdlib kırsalındaki Kemmune kampında kurulan çadır mağaza, Genel Başkan Kınık'ın katılımıyla açıldı.

10 Nisan 2017 Pazartesi 14:37
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'Kızılay Sevgi Mağazası'

Türk Kızılayınca İdlib kırsalındaki Kemmune kampına kurulan "Kızılay Sevgi Mağazası", Genel Başkan Kerem Kınık'ın katılımıyla Suriyelilerin hizmetine açıldı.

İdlib'in kuzeyinde 850 ailenin kaldığı Kemmune kampında Türk Kızılayınca oluşturulan ve "Kızılay Sevgi Mağazası" adı verilen ücretsiz kıyafet mağazası tamamlandı.

Çocuk ile yetişkinler için kıyafet ve ayakkabılar bulunan çadır mağaza, Genel Başkan Kınık'ın katılımıyla hizmette girdi.

Kınık, burada yaptığı açıklamada, kampın Türk Kızılayı ve Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarınca desteklendiğini belirtti.

Kamp içerisinde Türk Kızılayı olarak bir kıyafet mağazası hazırladıklarını söyleyen Kınık, "Türk hayırseverlerin gönderdiği kullanılmamış kıyafetler burada ihtiyaç sahipleriyle buluşuyor. Burada her aileye alışveriş için puan veriyoruz. Yoğunluk olmasın diye de insanları randevu ile çağırıyoruz." dedi.

Kınık, görevlilerin puanları kontrol ettiğini ve ailelerin bu şekilde mağazaya gelip ihtiyacı olan ürünü ücretsiz aldığını söyledi.

Bu sistemi Suriye'de yeni uygulamaya başladıklarını aktaran Kınık, "Bu, Suriye'de insanlara hem gıda hem de kıyafet ulaştırmak için başlattığımız yeni bir model. Kızılay Sevgi Mağazası adını verdiğimiz bu mağazadan Suriye'de Azez, Cerablus, El Bab ve İdlib'de toplam 9 tane açılmış oldu." diye konuştu.

Açılışın ardından mağazayı gezen Kınık, daha sonra Atme ve Sarmada kasabalarındaki bazı yetimhaneleri de ziyaret ederek çocuklara hediye verdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türk KızılayıİdlibKızılay Sevgi MağazasıSuriyeliler
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