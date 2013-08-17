İSTANBUL



Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Abdurrahman Salahaddin, "Umut ediyorum kısa süre sonra tekrar geri geleceğim. İnşallah, ilişkilerde iptal diye bir şey yok. Sorumlu insanlar doğru adımlar atacaktır" dedi.



İstişarelerde bulunmak üzere ülkesine çağrılan Salahaddin, Mısır'a gitmek için Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan geldiği Atatürk Havalimanı VIP Salonu'nda basın mensuplarının Mısır'da yaşananlarla ilgili sorularını yanıtladı.



Salahaddin, Mısır ile Türkiye arasındaki ilişkileri yeniden tesis etmek için yaptıkları istişareler sonrasında geri döndüğünü belirterek, ilişkilerin normal seyrine dönmesini umduğunu söyledi.



"Dostlarımızdan beklentimiz, bütün Mısırlılara saygı göstermeleri"



Büyükelçi Salahaddin, Mısır'dan aldığı mesajın, Türkiye'nin Mısır'da çoğunluğu dinlemesi yönünde olduğunu aktararak, "Mısır'ın çoğunluğu, Türkiye'nin dostudur. Türkiye, sadece Müslüman Kardeşleri destekleyerek tek bir tarafta yer almamalıdır. Mısır'da bundan sonra atılacak adımlar başka bir ülke için değil, Mısır için yapılacak. Dostlarımızdan beklentimiz, bütün Mısırlılara saygı göstermeleri" diye konuştu.



Mısır'da yaşananların bütün bölgeyi etkileyeceğini dile getiren Salahaddin, "Terörizme izin verirsek bu Türkiye de dahil diğer ülkeleri de etkileyecek. Siyasi fayda gözetilmeli, sadece diyaloğun sesi iyi bir sonuca götürür" dedi.



Salahaddin, Türkiye'den gelen açıklamaların Mısır'da olumlu bir görüntü yaratmadığını ifade ederek, bu durumun Türkiye'nin ekonomisini ve körfez ülkeleriyle ilişkilerini olumsuz yönde etkileyebileceğini iddia etti.



Büyükelçi Salahaddin, "Mısır, herkes için çok güvenli. Türkler için de güvenli. Umut ediyorum kısa süre sonra tekrar geri geleceğim. İnşallah, ilişkilerde iptal diye bir şey yok. Sorumlu insanlar doğru adımlar atacaktır. Sorumlu davranmak gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Hüseyin Avni Botsalı da istişarede bulunmak üzere Ankara'ya çağırılmıştı.





AA