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Kırmızı bültenle aranan zanlı Gürcistan'da yakalandı

İzmir'de kurşunlama, yaralama, tehdit, şantaj, yağma, kundaklama ve silahlı saldırı suçlarına karışan suç örgütünün elebaşı olduğu ileri sürülen ve kırmızı bültenle aranan zanlı, Gürcistan'da yakalandı.

Kırmızı bültenle aranan zanlı Gürcistan'da yakalandı

İzmir'de kurşunlama, yaralama, tehdit, şantaj, yağma, kundaklama ve silahlı saldırı suçlarına karışan suç örgütünün elebaşı olduğu ileri sürülen ve kırmızı bültenle aranan zanlı, Gürcistan'da yakalandı.

30 Haziran 2018 Cumartesi 14:47
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Kırmızı bültenle aranan zanlı Gürcistan'da yakalandı

İzmir'de kurduğu suç örgütüyle kurşunlama, yaralama, tehdit, şantaj, yağma, kundaklama ve silahlı saldırı suçlarına karıştığı iddia edilen ve kırmızı bültenle aranan zanlı, Gürcistan'da yakalanarak tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan ve yurt dışına kaçtığı belirlenen Serkan K'nın yakalanması için başsavcılığın başvurusu üzerine Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı.

"Organize suç örgütü kurarak tehdit, şantaj, kundaklama, silahlı saldırı ve yağma gibi eylemlerle maddi menfaat elde ettiği" ileri sürülen suç örgütü elebaşı Serkan K, Interpol tarafından Gürcistan'da yakalandı.

Tutuklama kararının ardından Tiflis’teki Rustavi Cezaevine gönderildiği öğrenilen Serkan K'nin Türkiye'ye iadesi için talepte bulunulduğu bildirildi.

İki ayrı operasyon düzenlenmişti

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında kentte değişik suçlara karıştıkları belirlenen ve suç örgütü elebaşı olduğu ileri sürülen Serkan K. ile bağlantılı oldukları tespit edilen kişilere yönelik 16 Mayıs'ta İzmir, Ankara, İstanbul, Manisa, Aydın ve Muğla'da yaklaşık 450 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 55 kişi gözaltına alınmıştı.

"Suç örgütü kurmak ve suç örgütü üyesi olmak" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilen bu şüphelilerden 16'sı tutuklanırken 37'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış 2 şüpheli ise savcılıktaki işlemlerinin ardından salıverilmişti.

"Kurşunlama, yaralama, tehdit, şantaj, yağma, kundaklama ve silahlı saldırı" gibi suçlara karıştıkları iddia edilen şüphelilerin geçen yıl 8 Aralık'ta Bayraklı ilçesi Mansuroğlu Mahallesi'ndeki bir otelin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Gökhan Kalıpçı'nın (27) failleri oldukları ileri sürülmüştü.

Suç örgütüne yönelik geçen yıl 23 Mart'ta düzenlenen operasyonda ise gözaltına alınan 47 şüpheliden 38'i tutuklanmış, 5'i adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakılmıştı.

Öte yandan Serkan K, Türk hava sahasını ihlal eden Rus uçağının düşürülmesinin ardından paraşütle atlayan pilotu öldürdüğü yönünde basına yansıyan açıklamalarıyla bilinen Alparslan Çelik'in de olduğu 15 kişi ile birlikte 31 Mart 2016'da gözaltına alınmış, mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
İzmirKırmızı BültenGürcistan
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