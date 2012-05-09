Diplomatik kaynaklar, Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık Haşimi hakkında Uluslararası Polis Teşkilatı'nın (Interpol) kırmızı bülten çıkartmasının ''tutuklama emri'' anlamına gelmediğini bildirdi.

''Kırmızı bültenin uluslararası bir tutuklama emri olmadığını'' bildiren kaynaklar, ''Haşimi hakkında kesinleşmiş bir karar yok'' ifadesini kullandı.

Kaynaklar, Haşimi'nin, halen Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı olduğuna dikkati çekerek, bu çerçevede diplomatik dokunulmazlığının da devam ettiğine işaret etti.

Interpol'ün, haklarında kırmızı bülten çıkarılan şahıslarla ilgili ne gibi bir tasarrufta bulunulacağını üye ülkelerin takdirine bıraktığını ifade eden diplomatik kaynaklar, Interpol'ün, yakalanması talebi bulunan kişinin, suçluluğu kanıtlanana kadar masum olarak değerlendirilmesi gerektiği konusunda da bir ilkesi bulunduğunu hatırlattı.

Haşimi: Suçlamalar asılsız

İnterpol'ün kırmızı bülten yayımlamasının ardından basın bürosu aracılığıyla bir açıklama yapan Tarık Haşimi, kendisi için çıkartılan tutukluluk kararı metnini okuduğunu belirterek, "Interpol'ün uluslararası sahada suçluları yakalama hususunda gösterdiği çabaları takdirle karşılıyorum. Ancak benim için çıkartılan tutuklama emrini uygulamaya koymada acele etmemesi ve daha fazla tetkikte bulunması gerekir. Ben bir suçlu değil zanlıyım" ifadesini kullandı.

Bir zanlının suçlu sayılabilmesi için itham edildiği suçun ispatının gerektiğini vurgulayan Haşimi, "Herkesin bildiği bir gerçek var ki o da benim meselemin başından sonuna siyasi bir mesele olduğu ve bana yöneltilen suçlamaların asılsızlığıdır" dedi.

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haşimi, şunları kaydetti:

"Interpol'ün hakkımda çıkarttığı kırmızı bülten, Irak yargısının kararlarına dayandığı sürece, çoğu dünya devletinin bu kararı ciddiye almayacağını umuyorum. Savunma avukatlarım Interpol tarafından çıkartılan karar hakkında gerekli bilgileri toplayıp, önümüzdeki günlerde işlemlere başlayacak."