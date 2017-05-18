Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
94392
ALTIN
146.868
DOLAR
3.6272
STERLIN
4.7099
EURO
4.0289
Twitter'da lider GS
Twitter'da lider GS
'.tr' pazarı 8,5 milyon lirayı geçti
'.tr' pazarı 8,5 milyon lirayı...
ABD'DE TRUMP'LA YEMEK
SON DAKİKA
Şikeye ömür boyu men
Şikeye ömür boyu men
'Mucize bitki'
'Mucize bitki'
Flaş Haber
ABD'DE TRUMP'LA YEMEK
Kapat

"Kırım'ın geri alınmasında kararlıyız"

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, "İşgal altındaki Kırım'ın siyasi ve diplomatik yollardan geri alınmasında kararlıyız." dedi.

"Kırım'ın geri alınmasında kararlıyız"

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, "İşgal altındaki Kırım'ın siyasi ve diplomatik yollardan geri alınmasında kararlıyız." dedi.

18 Mayıs 2017 Perşembe 13:48
19 Okunma
"Kırım'ın geri alınmasında kararlıyız"

Ukrayna Devlet Başkanı Petro PoroşenkoRusya'nın işgali altındaki Kırım'ın siyasi ve diplomatik yollardan geri alınması konusunda kararlı olduklarını söyledi.

Devlet Başkanı Poroşenko, Kırım Tatar sürgününün 73. yıl dönümü nedeniyle yayınladığı görüntülü mesajda, Kırım topraklarının düşmanın kontrolü altında dev bir askeri üsse dönüştüğünü belirtti.

Ukrayna devletinin bu duruma karşı barışı, özgürlüğü ve demokrasiyi koruyan pozisyonunu sürdüreceğine dikkati çeken Poroşenko, "Biz işgal altındaki Kırım'ın siyasi ve diplomatik yollardan geri alınmasında kararlıyız. Kırım, Ukrayna'nın kayıtsız şartsız parçasıydı ve öyle olmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Kırım'ın Rusya tarafından ilhakını dünyada önde gelen demokratik ülkelerin kabul etmediğini hatırlatan Poroşenko, Rus saldırganlığına karşı Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini destekleyen bu tavra büyük değer verdiklerini vurguladı.

Kırım'ın geri verilmesi için uluslararası baskı yoluyla işgalcilere yaptırım ve yargı süreci uygulayan ortaklarına teşekkür eden Poroşenko, Ukrayna vatandaşlarının Avrupa Birliğine (AB) vizesiz seyahat etmesine olanak sağlayan kararın da Kırım'ın işgalden kurtarılması hususunda yeni imkanlar doğurduğunu söyledi.

Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman da yaptığı açıklamada, Kırım Tatar halkının 1944'te Stalin rejimi tarafından sürgün edilmesinde acı olaylar yaşandığını dile getirdi.

"Hiçbir zaman Kırım Tatar kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız"

Kırım Tatar sürgününü soykırım olarak kabul ettiklerini anımsatan Groysman, bu acıların Ukraynalıların ulusal hafızasında yer ettiğini belirtti. Groysman, nesiller boyu toplumsal hafızada kalacak bu sonsuz acının, başta olmak üzere sosyal ve ekonomik gelişmeleri bile etkileyeceğini ifade etti.

Kırım Tatarlarının bugün yeni bir felaket ile karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Groysman, işgal altındaki yarımadada baskı ve zulmün yaşandığını, hatta sürgün kurbanlarının anılmasına bile izin verilmediğini söyledi.

Groysman ayrıca şunları kaydetti:

"21. yüzyılın başında bütün halk, her şeyden önce milliyetinden, dininden ve inancından dolayı yeniden sert baskılara maruz bırakılıyor. Kırım Tatarları tekrar ölümcül tehditle karşı karşıya. Bütün bu tehditler bizim ortak felaketimiz ve sadece bizim Kırım Tatar yurttaşlarımıza değil, bütün Ukrayna'ya ve çağdaş insanlığa karşıdır. Hiçbir zaman Kırım Tatar kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız ve onlarla yan yana beraber yaşam, onur ve halkımızın özgürlüğü için mücadele edeceğiz. Birlikte kesinlikle zafere ulaşacağız."

AA

Anahtar Kelimeler:
UkraynaPetro PoroşenkoRusyaKırım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Suriyeli muhaliflerden 'anayasa' tepkisi
Suriyeli muhaliflerden 'anayasa' tepkisi
Trump'ın Filistin politikası Yahudilere emanet
Trump'ın Filistin politikası Yahudilere emanet
Kırım Tatar sürgününün 73. yılı
Kırım Tatar sürgününün 73. yılı
ABD'DE TRUMP'LA YEMEK
ABD'DE TRUMP'LA YEMEK
Avusturya erken seçime gidiyor
Avusturya erken seçime gidiyor
Akdeniz'de ölen sığınmacı sayısı bin 350'yi geçti
Akdeniz'de ölen sığınmacı sayısı bin 350'yi geçti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ