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Kırım'daki okula düzenlenen saldırıda ölü sayısı 21'e çıktı

Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilen Kırım'da bir yüksekokulda düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi.

Kırım'daki okula düzenlenen saldırıda ölü sayısı 21'e çıktı

Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilen Kırım'da bir yüksekokulda düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi.

18 Ekim 2018 Perşembe 13:51
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Kırım'daki okula düzenlenen saldırıda ölü sayısı 21'e çıktı

MOSKOVA 

Yerel yetkililer, dün Kırım'ın Kerç şehrinde bir yüksekokulda düzenlenen bombalı ve silahlı saldırı nedeniyle ölenlerin sayısının, yaralı iki kişinin daha yaşamını yitirmesiyle 21'e çıktığını bildirdi. 10'u ağır 50 yaralının tedavisi sürüyor.

Öte yandan Rus Kommersant gazetesi, olayın aydınlatılması için, daha önce St. Petersburg metrosunda düzenlenen terör saldırısını ve 64 kişinin hayatını kaybettiği Kemerovo şehrinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangını araştıran Tümgeneral Sergey Golkin başkanlığındaki ekibin görevlendirildiğini duyurdu.

Saldırının ardından Kırım'da 3 günlük yas ilan edilirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı ilk açıklamada, saldırının gerekçelerinin detaylı şekilde araştırılacağını ve soruşturma sonucunun kamuoyuyla paylaşılacağını bildirmişti.

Olay

Kerç şehrinden Vladislav Roslyakov adlı 18 yaşındaki bir öğrenci, dün bölgedeki bir yüksekokula silahlı ve parça tesirli el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlemişti. Olayın ardından intihar eden Roslyakov'un saldırıyı neden gerçekleştirdiği henüz bilinmiyor.

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan ilk açıklamada, olayın bir terör saldırısı olarak değerlendirildiği belirtilmiş ancak daha sonra soruşturmanın cinayet vakası olarak ele alındığı açıklanmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
KırımOkula Düzenlenen Saldırı
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