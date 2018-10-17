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Kırım'da okulda patlama: 10 ölü, 50 yaralı

Rusya tarafından ilhak edilen Kırım'da bir yüksekokulda el yapımı patlayıcının infilak etmesi üzerine 10 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.

Kırım'da okulda patlama: 10 ölü, 50 yaralı

Rusya tarafından ilhak edilen Kırım'da bir yüksekokulda el yapımı patlayıcının infilak etmesi üzerine 10 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.

17 Ekim 2018 Çarşamba 14:35
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Kırım'da okulda patlama: 10 ölü, 50 yaralı

MOSKOVA

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Kırım'da bulunan yüksekokulda yaşanan patlamada ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğü ve 50 kişinin yaralandığı belirtildi.

Patlamanın, el yapımı patlayıcı nedeniyle gerçekleştiği bilgisine yer verilen açıklamada, sorumluların yakalanması için gerekli çalışmalara başlandığı kaydedildi.

Terör saldırısı olma ihtimali değerlendiriliyor

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov da yaptığı açıklamada, patlamanın terör saldırısı olma ihtimalinin değerlendirildiğini bildirdi.

Olayın ardından ilk yapılan açıklamalarda, patlamanın gaz sıkışması nedeniyle gerçekleştiği belirtilmişti.

Öte yandan bazı görgü tanıklarının ifadelerine göre, bölgede patlamadan önce çok sayıda silah sesi duyuldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
KırımOkulda Patlama10 ölü
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